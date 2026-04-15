Κέρδη για το πετρέλαιο με φόντο τις συνομιλίες στη Μέση Ανατολή

Κέρδη σημειώνει το πετρέλαιο την Τετάρτη, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με την Τεχεράνη θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις που επιβάλλουν αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ απώθησαν τα πλοία που έφευγαν από τα ιρανικά λιμάνια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κερδίζουν 0,3%, στα 95,10 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται 0,7%, στα 91,91 δολάρια.

«Νομίζω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές ημέρες», ανέφερε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του ABC News, Τζόναθαν Καρλ, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα ήταν απαραίτητο να παραταθεί η εκεχειρία δύο εβδομάδων που λήγει την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, 45 ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης απέκλεισαν το 20% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και LNG, η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει δύσκολη.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό πλοίων που φεύγουν από τα ιρανικά λιμάνια, έχοντας σταματήσει εντελώς το εμπόριο από και προς τη χώρα δια θαλάσσης. Υπενθυμίζεται πως το κινεζικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο Rich Starry, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, επέστρεψε στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, αφού έφυγε από τον Κόλπο την προηγούμενη ημέρα.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα εργάζεται για την παράταση της δύο εβδομάδων εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, την άμβλυνση των εντάσεων και τη διασφάλιση της συνέχισης των συνομιλιών. Ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να μην δώσει όπλα στο Ιράν, και ο Σι απάντησε ότι η Κίνα δεν προμηθεύει την Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονομικών από 12 χώρες, με επικεφαλής τη Βρετανία, κάλεσαν τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν να εφαρμόσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους και δήλωσαν ότι η σύγκρουση θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, ακόμη και αν επιλυθεί σύντομα. Ο Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα είναι πιο αργή αυτό το τρίμηνο, αλλά βρίσκεται σε καλή κατάσταση και θα ανακάμψει, συμπληρώνοντας ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Η οικονομική αβεβαιότητα εντείνεται και από το γεγονός πως ο Τραμπ απείλησε να απολύσει τον Τζερόμ Πάουελ από την θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed εάν δεν αποχωρίσει ο ίδιος οικειοθελώς και όταν λήξει η θητεία του ως επικεφαλής στις 15 Μαΐου. Οι αναλυτές ανησυχούν ότι η εμπλοκή περισσότερης πολιτικής στις αποφάσεις για τα επιτόκια θα μπορούσε να μειώσει την ικανότητα της Fed να ελέγχει τον πληθωρισμό.