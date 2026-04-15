«Βουτιά» 10% για την Kering ύστερα από το απογοητευτικό α' τρίμηνο της Gucci

Όσο οι συγκρούσεις εντείνονται στη Μέση Ανατολή, οι μετοχές σε εταιρίες πολυτελών ειδών υποχωρούν σημαντικά.

Εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή οι μετοχές πολυτελών ειδών σημειώνουν πτώση, καθώς η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, και η Hermes, ανακοίνωσαν κέρδη πρώτου τριμήνου που απογοήτευσαν τους επενδυτές.

Η Kering ανακοίνωσε έσοδα πρώτου τριμήνου ύψους 3,57 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% σε ετήσια βάση, καθώς η μεγαλύτερη μάρκα του ομίλου πολυτελών προϊόντων, η Gucci,σημείωσε σημαντική πτώση παρά τις προσπάθειες του νέου διευθύνοντος συμβούλου Luca de Meo να φέρει «αναγέννηση» στο brand.

Για την ακρίβεια, οι πωλήσεις της Gucci μειώθηκαν κατά 8%, σηματοδοτώντας την 11η συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση - σήμερα η μετοχή της Kering κάνει «βουτιά» σχεδόν 10% στα 252,20 ευρώ, τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Οι μετοχές της Kering, μέχρι στιγμής, έχουν υποχωρήσει περίπου κατά 7% το 2026.

Το αποτέλεσμα ήρθε λίγες ημέρες πριν ο de Meo, αποκαλύψει την αναδιάρθρωση της περιουσίας του ομίλου αξίας 33 δισ. ευρώ (39 δισ. δολάρια).

«Ενώ οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν, το χρονοδιάγραμμα για την ανάκαμψη της Gucci παραμένει αβέβαιο και πιθανότατα σταδιακό, σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό πλαίσιο και στις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις», ανέφεραν αναλυτές της Citi στο Reuters.

Η εταιρία, η οποία κατέχει επίσης τις μάρκες Yves Saint Laurent, Bottega Veneta και Balenciaga, δήλωσε επίσης ότι τα έσοδα από το λιανικό εμπόριο στη Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 11% το πρώτο τρίμηνο, μετά την ανάπτυξη τους πρώτους δύο μήνες του έτους.

Με 79 καταστήματα στην περιοχή, η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των εσόδων από το λιανικό εμπόριο. Όπως και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές LVMH και Hermes, η Kering αντιμετωπίζει επιδεινούμενη ζήτηση από πελάτες που έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Kering δήλωσε ότι έχει δει ισχυρή ζήτηση για προϊόντα Gucci στη Βόρεια Αμερική, αλλά οι αναλυτές της JPMorgan δήλωσαν ότι αυτή ήταν πιθανώς μια τάση για όλες τις μάρκες πολυτελείας, και όχι μόνο για την Gucci, και επεσήμαναν διψήφιες μειώσεις σε όλες τις άλλες περιοχές.

«Αυτό υποδηλώνει, κατά την άποψή μας, ότι η ανάκαμψη θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ περισσότερη δουλειά από ό,τι θα ήλπιζαν οι αισιόδοξοι», δήλωσαν.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Παρότι η αγορά της Μέσης Ανατολής αντιπροσωπεύει ένα σχετικά μικρό μερίδιο των μεγάλων εταιρειών πολυτελείας, αποτελεί, ταυτόχρονα, ένα φωτεινό σημείο σε έναν κατά τα άλλα υποτονικό τομέα όπου πολλοί δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην ανάπτυξη.

Παρόλα αυτά, οι μετοχές έχουν υποχωρήσει σημαντικά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν για πρώτη φορά το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι παγκόσμιες αγορές παραμένουν ασταθείς καθώς εκτυλίσσεται μια ενεργειακή κρίση με το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

«Η αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητα έχει προκαλέσει σημαντικό άγχος στους επενδυτές, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που ανέμεναν μια πολυαναμενόμενη ανάκαμψη της ζήτησης για είδη πολυτελείας φέτος», δήλωσε η αναλύτρια της UBS, Ζουζάνα Πουσζ, στα τέλη Μαρτίου. Οι αναλυτές, ωστόσο, σημείωσαν αυξημένους ρυθμούς από τους καταναλωτές στην Κίνα και τις ΗΠΑ.