Σε τροχιά για «βουτιά» 17ετίας στον μήνα ο χρυσός - Πτώση 14,6% τον Μάρτιο

Τελευταία ενημέρωση 14:51

Σε τροχιά για να σημειώσει τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του εδώ και σχεδόν 17 χρόνια (από το 2008) βρίσκεται ο χρυσός παρά την άνοδο της Τρίτης. Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ κερδίζει 1% στα 4.553,69 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures του πολύτιμου μετάλλου κερδίζουν 0,6% στα 4.553 δολάρια. Τα κέρδη έρχονται εν μέσω παρατεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, ο οποίος έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός κατευθύνεται σε μηνιαία βουτιά 14,6%, η οποία θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη μηνιαία βουτιά του πολύτιμου μετάλλου σε επίπεδο μήνα από τον Οκτώβριο του 2008, με την καταβαράθρωση 16,8%. Ο Γουέιν Νάτλαντ, Διευθυντής Επενδύσεων στην Shackleton Advisers, επεσήμανε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αλλάξει τον τρόπο που διαπραγματεύεται ο χρυσός ενώ οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου οδηγούν σε απότομη άνοδο του πληθωρισμού με αυξήσεις επιτοκίων.

«Πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας, η τιμή του χρυσού έτεινε να έχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τις αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο ΗΠΑ», εξήγησε. «Η περίοδος μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας ανέτρεψε αυτές τις σχέσεις, ιδίως το 2025 και στις αρχές του 2026, όταν ο χρυσός ενισχύθηκε πολύ έντονα, πολύ περισσότερο από τις κινήσεις κρατικών τίτλων και USD όμως μετά τον πόλεμο του Ιράν, έχουν επιστρέψει οι πιο παραδοσιακές σχέσεις» διευκρίνισε.

«Οι αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο ΗΠΑ έχουν κινηθεί υψηλότερα και σε αυτό το πλαίσιο ο χρυσός έχει επιδείξει την αντίστροφη ευαισθησία με αποτέλεσμα να καταγράφει απώλειες. Η πτώση των τιμών του χρυσού ίσως έχουν επίσης επιδεινωθεί και ενδεχομένως από την επιθυμία των επενδυτών να ρευστοποιήσουν θέσεις και να κατοχυρώσουν κέρδη» συμπλήρωσε.

Ο Άϊαν Μπαρνς, επικεφαλής επενδύσεων στη Netwealth, αποσαφήνισε ότι η μεταβλητότητα της τιμής του χρυσού οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή των χρηματοοικονομικών επενδυτών. «Οι διεθνείς κεντρικές τράπεζες που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα αποθεματικά τους μακριά από το αμερικανικό δολάριο ωθούν το bull market τα τελευταία χρόνια, αλλά στο τέλος επικράτησε το profit taking από νέους παίκτες καθώς η ευρύτερη αβεβαιότητα έπληξε τις αγορές και το δολάριο ανέκαμψε», ανέφερε.

Ενώ σημείωσε ότι το ευρύτερο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό υπόβαθρο διαφέρει από την κρίση του 2008, εξήγησε ότι υπάρχουν ομοιότητες στο ότι οι επενδυτές με «υπερβολικά εκτεταμένα ανοίγματα σε εμπορεύματα» είχαν ενισχύσει δραματικά τις κινήσεις των τιμών μετά από μια αλλαγή στα θεμελιώδη μεγέθη και το κλίμα για το αμερικανικό δολάριο.

«Καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εξαπλωνόταν ευρύτερα, η παγκόσμια όρεξη για ρίσκο κατέρρευσε και ο χρυσός επλήγη παράλληλα με πιο παραγωγικά εμπορεύματα όπως το πετρέλαιο και ο χαλκός, καθώς το δολάριο εκτοξεύτηκε. Φέτος, η αγορά ανακάλυψε και πάλι πού είναι οι επενδυτές πιο εκτεθειμένοι: στην υπερβολική τοποθέτησ΄'η τους στα πολύτιμα μέταλλα, καθώς θεωρούνταν τα τελευταία εναπομείναντα ασφαλή καταφύγια» σχολίασε.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εξακολουθούν να δηλώνουν «ταύροι» για τον χρυσό παρά το sell-off στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι αγορές είχαν ανατιμολογήσει την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed προς μία ή καμία μείωση επιτοκίων φέτος. «Προβλέπουμε ότι οι τιμές του χρυσού θα φτάσουν τα 5.400 δολάρια/ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026, καθώς η διαφοροποίηση των κεντρικών τραπεζών συνεχίζεται και η Fed θα πραγματοποιήσει τις μειώσεις επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσαν.

«Το βασικό μας σενάριο υποθέτει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω ρευστοποίηση θέσεων επί χρυσού από τον ιδιωτικό τομέα ούτε οποιαδήποτε πρόσθετη διαφοροποίηση από τον ιδιωτικό τομέα (πέρα από τη μέτρια ώθηση από τις μειώσεις της Fed)» ανέφεραν, εκτιμώντας πως ενώ η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας από το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ διατηρεί τον χρυσό ευάλωτο σε περαιτέρω ξεπούλημα, η εικόνα μεσοπρόθεσμα διαφέρει.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους βοηθούς του ότι ήταν πρόθυμος να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά. Μάλιστα, επεσήμανε πως η Ουάσινγκτον βρίσκεται «σε σοβαρές συζητήσεις» με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά απείλησε ότι εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιτεθούν σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, πετρελαιοπηγές και στο κρίσιμο νησί Καργκ.

Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υπογράμμισε ότι οι στόχοι της Ουάσινγκτον στο Ιράν θα χρειαστούν «εβδομάδες, όχι μήνες» για να επιτευχθούν. Το Reuters ανέφερε ότι 2.500 Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο, με ανώνυμους αξιωματούχους να τονίζουν ότι τα στρατεύματα που αναπτύχθηκαν ήταν από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.