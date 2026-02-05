ΕΚΤ και BoE έβαψαν «κόκκινες» τις ευρωαγορές με απώλειες 1%

Η Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε πως η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ υποβάθμισε τις ανησυχίες για το ράλι του ευρώ.

Αισθητή πτώση κατέγραψαν οι ευρωαγορές την Πέμπτη, με τους επενδυτές να μην παίρνουν με καλό μάτι τις αποφάσεις των ΕΚΤ και ΒοΕ να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκιά τους στην πρώτη συνεδρίαση του 2026 ενώ ταυτόχρονα αναλύουν μία πληθώρα από εταιρικά αποτελέσματα.

Το «κουμπί» της παύσης πάτησε αρχικά η BoE (Τράπεζα της Αγγλίας) στην παρθενική της συνάντηση στο νέο έτος την Πέμπτη, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο 3,75%, μετά από «ψαλίδι» κατά 0,25% τον Δεκέμβριο. Η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της κεντρικής τράπεζας ψήφισε με οριακή διαφορά 5-4 υπέρ του «παγώματος» των επιτοκίων.

Στον πάγο για πέμπτη συνεχόμενη φορά, στην εκκίνηση του 2026, όπως ευρέως αναμενόταν, υιοθετώντας στάση αναμονής, με φόντο τη μεγάλη επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 1,7% στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, αλλά και το διεθνές γεωπολιτικό και χρηματοοικονομικό τοπίο, με έμφαση την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου. Σύμφωνα με την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ υποβάθμισε τις ανησυχίες για το ράλι του ευρώ.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 απώλεσε 1,05% στις 611,65 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,66% στις 5.930 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 0,46% στις 24.491 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,29% στις 8.238 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,90% στις 10.309 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε πτώση 1,75% στις 45.815 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε απώλειες 1,97% στις 17.746 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Shell απώλεσε 3,4% καθώς η βρετανική πετρελαϊκή ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,26 δισ. δολαρίων, μία πτώση 11% από το προηγούμενο έτος και χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών που έβλεπαν 3,53 δισ. δολ. σύμφωνα με έκθεση της LSEG. Μια ξεχωριστή πρόβλεψη αναλυτών από την πλευρά της εταιρείας είχε τοποθετήσει τα αναμενόμενα κέρδη στα 3,51 δισ. δολ

Η μετοχή της Rheinmetall αποδυναμώθηκε 6,46% στον απόηχο των αδύναμων προβλέψεων που ανακοίνωσε για το 2026. Συγκεκριμένα, ανάφερε αναθεωρημένα έσοδα για ολόκληρο το έτος περίπου 13,6 δισ. ευρώ λόγω της χαμηλότερης από την αναμενόμενη ανάπτυξης σε όλα τα τμήματα άμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Πτώση 2,61% σημείωσε ο τίτλος της Maersk στον απόηχο της είδησης πως φέτος θα επικεντρωθεί στην μείωση του κόστους καθώς ο εκτιμά ότι τα κέρδη της θα μειωθούν από την επαναλειτουργία των περασμάτων της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το Bloomberg. Ειδικότερα, η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων θα κυμανθούν μεταξύ 4,5 δισ. και 7 δισ. δολαρίων το 2026, έναντι 9,57 δισ. το 2025. Παράλληλα, η μέση εκτίμηση των αναλυτών, κάνει λόγο για 5,76 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της σουηδικής Volvo Cars «κατακρημνίστηκε» 22,53% στη χειρότερη ημέρα συναλλαγών της. Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στην κινεζική Geely Holding, κατέγραψε σημαντική πτώση στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, επικαλούμενη δασμούς, επιπτώσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και χαμηλή ζήτηση. Η Volvo Cars δήλωσε ότι τα λειτουργικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου, εξαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα, μειώθηκαν κατά 68% στα 1,8 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (200,46 εκατ. δολ.) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Βουτιά 8,81% πραγματοποίησε η μετοχή της BBVA, η μεγαλύτερη εδώ και πάνω από οκτώ μήνες καθώς η ισπανική τράπεζα ανακοίνωσε αυξημένα κόστη σε βασικές αναδυόμενες αγορές. Στον αντίποδα τα καθαρά κέρδη το τέταρτο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση κατά 4,1%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ισπανία και το Μεξικό. Επίσης, για όλο το 2025 τα κέρδη ήταν ύψους 10,5 δισ. ευρώ (+4,5% σε ετήσια βάση), τα υψηλότερα στην ιστορία της.

Από το μέτωπο της οικονομίας, οι γερμανικές εργοστασιακές παραγγελίες αυξήθηκαν απροσδόκητα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ανάκαμψη στον κρίσιμο τομέας της μεταποίησης. Η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 7,8% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη η κρατική στατιστική υπηρεσία. Ακόμη και χωρίς τις παραγγελίες μεγάλης κλίμακας, ο δείκτης θα είχε καταγράψει άνοδο 0,9%. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική μηνιαία αύξηση η οποία διέψευσε τη μέση εκτίμηση αναλυτών του Bloomberg, όπου οι οικονομολόγοι ανέμεναν πτώση 2,2%.