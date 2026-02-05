Σχεδόν το 70% των Ελλήνων μένει σε δικό του σπίτι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, με την χώρα να ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024, περισσότερο από τα δύο τρίτα (68%) του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζούσε σε ιδιοκτήτη κατοικία, ελαφρώς μειωμένο από το 69% του 2023. Το ποσοστό των ενοικιαστών στην ΕE είναι 32%, αυξημένο από 31% το προηγούμενο έτος.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα, το 69,7% καταγράφηκε με ιδιόκτητο σπίτι ενώ το 30,3 έμεινε στο ενοίκιο.

Το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας παρατηρήθηκε στη Ρουμανία (94%), ακολουθούμενη από τη Σλοβακία (93%) και την Ουγγαρία (92%).

Η ιδιοκτησία κατοικίας ήταν πιο συχνή σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία, όπου η ενοικίαση κυριάρχησε, με το 53% του πληθυσμού να είναι ενοικιαστές. Τη Γερμανία ακολούθησαν η Αυστρία (46%) και η Δανία (39%).