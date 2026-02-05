BBVA: Ρεκόρ κερδών ύψους 10,5 δισ. ευρώ το 2025

Αύξηση κατά 4,1% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη του τέταρτου τριμήνου, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, που ανακοίνωσε η BBVA, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ισπανία και το Μεξικό.

Συγκεκριμένα, ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής της Ισπανίας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 2,53 δισ. ευρώ, επίδοση που ήταν σύμφωνη με τα 2,54 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Επίσης, για όλο το 2025 τα κέρδη ήταν ύψους 10,5 δισ. ευρώ (+4,5% σε ετήσια βάση), τα υψηλότερα στην ιστορία της.

Επιπλέον, η τράπεζα πρόκειται να διανείμει μέρισμα 0,92 ευρώ ανά μετοχή, το υψηλότερο που έχει καταβληθεί ποτέ. Αυτό ανέρχεται σε συνολικά 5,25 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει μέρισμα μετρητών 31% υψηλότερο από αυτό του 2024.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους σχεδόν 4 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερα από 9,2 δισ. ευρώ

Η BBVA επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της μετά την αποτυχία του σχεδίου του Προέδρου Κάρλος Τόρες και του Διευθύνοντος Συμβούλου Ονούρ Γκενκ να αγοράσουν την μικρότερη ανταγωνίστρια Banco Sabadell τον Οκτώβριο, μετά από μια διαπραγμάτευση που διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο.

Οι μετοχές της BBVA έχουν κερδίσει περίπου 40% από τότε που η προσφορά απέτυχε στα μέσα Οκτωβρίου, με τους επενδυτές να προτιμούν τα μερίσματα ή τις επαναγορές έναντι της αβεβαιότητας μιας συμφωνίας που είχε αντιμετωπίσει σημαντικούς όρους που είχε επιβάλει η κυβέρνηση.