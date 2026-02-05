Πολιτική | Ελλάδα

Πηγές ΥΠΕΝ: Υψηλή προτεραιότητα η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πηγές ΥΠΕΝ: Υψηλή προτεραιότητα η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ
«Οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας» τονίζουν πηγές του ΥΠΕΝ.

«Το ζήτημα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ άπτεται θεμάτων ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος, λόγω της σημασίας των ενεργειακών υποδομών, και συνδέεται με την εισηγμένη εταιρεία του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών» αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή την ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ του Διαχειριστή.

«Για τον λόγο αυτό, κάθε σχετική αναφορά θα πρέπει να γίνεται με τη δέουσα θεσμική υπευθυνότητα και στο πλαίσιο των κανόνων που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και τους κανόνες της κεφαλαιαγοράς» τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι.

«Οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει συστηματικά από το 2019 στην ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των δικτύων. Η συνέχιση του δεκαετούς -επικαιροποιημένου και υποβληθέντος στη ΡΑΑΕΥ- αναπτυξιακού προγράμματος ΕΣΜΗΕ 2025-2034 προϋποθέτει την εξασφάλιση της αναγκαίας κεφαλαιακής επάρκειας» προσθέτουν.

«Όπως είχε δηλώσει από τη Σιγκαπούρη ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ είναι υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως και η διατήρηση του κεντρικού ρόλου του κράτους στη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών» καταλήγουν οι πηγές του ΥΠΕΝ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σχεδόν το 70% των Ελλήνων μένει σε δικό του σπίτι - Σε ποια χώρα το ποσοστό είναι 94%

Χάσμα στις αμοιβές των μισθωτών: Στα €1.292,65 στις μεγάλες επιχειρήσεις, €853,82 στις μικρομεσαίες

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ

tags:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
ΑΔΜΗΕ
ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider