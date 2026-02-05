Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15 νεκρούς μετανάστες

Εξιτήριο πήραν δύο τραυματίες στην τραγωδία στη Χίο, ενώ τρεις παραμένουν νοσηλευόμενοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση για τα αίτια θανάτου των 15 μεταναστών ανοικτά της Χίου ολοκληρώθηκε και λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA

Ήδη από χθες ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων είχε μεταβεί στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, υπήρξε σε συνεννόηση με γραφεία τελετών και εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Εξιτήριο για δύο τραυματίες - Τρεις παραμένουν στη ΜΕΘ

Εξιτήριο πήραν δύο τραυματίες στην τραγωδία στη Χίο, ενώ τρεις παραμένουν νοσηλευόμενοι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, οι τραυματίες που πήραν εξιτήριο, μεταφέρθηκαν στη ΒΙΑΛ, συνοδεία της αστυνομίας.

Σημειώνεται πως τρεις γυναίκες αν και μπορούν να λάβουν εξιτήριο, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο ως συνοδοί. Στη χειρουργική κλινική οι τραυματίες είναι επτά συνολικά (τρεις άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα παιδί)



Συνολικά παραμένουν είκοσι τραυματίες, εκ των οποίων πέντε άνδρες, τέσσερις γυναίκες και έντεκα παιδιά.

Σύμφωνα με το Action24, «φρουρούμενος» νοσηλεύεται και ο φερόμενος διακινητής των προσφύγων ο οποίος είχε συλληφθεί εχθές από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Ο 31χρονος αναγνωρίστηκε από διασωθέντες του ναυαγίου ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Σήμερα, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, κατηγορούμενος για διευκόλυνση, παράνομη είσοδο στον ελλαδικό χώρο, απείθεια και πρόκληση ναυαγίου.