ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ

Επιστολή Παπασταύρου στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη. Ζητά τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΑΔΜΗΕ.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, έπειτα από σχετική επιστολή που απέστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Μάνο Μανουσάκη.

Στην επιστολή, ο υπουργός ζητά τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να αποφασιστεί η εισφορά κεφαλαίων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Παραλήπτης είναι ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, ενώ έχει κοινοποιηθεί στους μετόχους του Διαχειριστή.

Το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση είχε καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξει άμεσα κεφαλαιακή ενίσχυση στον ΑΔΜΗΕ, ώστε να μπορεί αυτός να υποστηρίξει το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει μπροστά του, ύψους 7,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2034, στο οποίο ξεχωρίζουν οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Σχετικές δηλώσεις είχαν γίνει και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από τη Σιγκαπούρη στα τέλη Νοεμβρίου.

Από τα δύο σενάρια που εξετάζονταν, προκρίθηκε τελικά η λύση το Δημόσιο να διατηρήσει το 51,1% του ΑΔΜΗΕ, δηλαδή να μην υπάρξει είσοδος νέου στρατηγικού επενδυτή. Την ίδια στιγμή, η κινεζική State Grid είχε συναινέσει στο να παραμείνει αμετάβλητο το ποσοστό της. Αυτό σημαίνει πως θα διατηρήσουν τα ποσοστά τους, εισφέροντας τα ανάλογα ποσά, τα τρία εταιρικά σχήματα που συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση του Διαχειριστή.

Υπενθυμίζεται πως το 25% ανήκει στον ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο, ενώ το 24% κατέχει η State Grid. Το υπόλοιπο 51% ανήκει στην εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, της οποίας το 51,1% κατέχει το Δημόσιο και το 48,9% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Επομένως, εκτός από το 25% μέσω του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, το Δημόσιο κατέχει το 51,1% του 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δηλαδή ένα επιπλέον 26,1% - ώστε συνολικά το μερίδιό του να είναι 51,1%. Το free float είναι το 48,9% του 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δηλαδή το 24,9% του ΑΔΜΗΕ.

Για να συμμετάσχει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην ΑΜΚ, θα πρέπει να προχωρήσει κι αυτή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως, η διαδικασία περιλαμβάνει δύο κεφαλαιακές ενισχύσεις.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει από την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία για να διατηρήσει το ποσοστό της θα εισφέρει 510 εκατομμύρια. Από αυτά, το 51,1% (δηλαδή 261 εκατομμύρια) θα προέλθουν από το Δημόσιο και το 48,9% (δηλαδή 249 εκατομμύρια) από το Χρηματιστήριο.

Για να διατηρήσει η State Grid το 24%, θα πρέπει να συμμετάσχει με αυτό το ποσοστό στην ΑΜΚ. Επομένως, η κινεζική εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει 240 εκατομμύρια.

Κατ΄ αναλογία, για να παραμείνει το Δημόσιο στο ισχύον ποσοστό του, θα πρέπει να καταβάλει 511 εκατομμύρια. Επομένως, για να διατηρήσει το 25% ο ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (που ανήκει στο Δημόσιο), θα πρέπει να συμμετάσχει κατά 25% στην ΑΜΚ, δηλαδή το Δημόσιο να καταβάλει επιπλέον 250 εκατομμύρια.