Νέο roller coaster στα μέταλλα: «Βουτιά» 6,5% το ασήμι, πτώση σχεδόν 1% ο χρυσός

Συνεχίζεται η έντονη μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να πραγματοποιεί νέα «βουτιά» και να εξαφανίζει τα κέρδη της διήμερης ανάκαμψής.

Τελευταία ενημέρωση: 11:41

Συνεχίζεται η έντονη μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να πραγματοποιεί νέα «βουτιά» και να εξαφανίζει τα κέρδη της διήμερης ανάκαμψής του όταν προσπάθησε να καλύψει όσο γίνεται περισσότερο από το χαμένο έδαφος του ιστορικού sell off που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ο χρυσός υποχωρεί επίσης, αλλά με πιο ήπιες τάσεις.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του ασημιού έφτασε να διολισθαίνει έως και 17% ενδοσυνεδριακά την Πέμπτη, ενώ αυτή την ώρα πέφτει 6,5% στα 79.2 δολάρια. Τα futures υποχωρούν 6,3% στα 79,09 δολάρια.

Αντίστοιχα, η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί 0,8% στα 4,885.05 δολάρια, ενώ τα futures βρίσκονται στο -0,92% και στα 4,904,24 δολάρια.

Η απότομη πτώση των πολύτιμων μετάλλων επηρέασε επίσης το κλίμα στις αγορές βασικών μετάλλων, με τον χαλκό να υποχωρεί περισσότερο από 1% και να πέφτει κάτω από τα 13.000 δολάρια ανά τόνο.

«Το κλίμα φαίνεται να έχει γίνει εύθραυστο στις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών μετοχών και μετάλλων», δηλώνει ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής στην Oversea-Chinese Banking Corp. Αυτό έχει δημιουργήσει «μία αρνητική αλληλεπίδραση εν μέσω περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά», τόνισε.

Τα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν άνοδο τον περασμένο μήνα σε μια ανοδική πορεία που υποστηρίχθηκε από την κερδοσκοπική δυναμική, τις γεωπολιτικές αναταραχές και τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Αυτή η άνοδος σταμάτησε απότομα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, με το ασήμι να σημειώνει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του την Παρασκευή και τον χρυσό να καταρρέει τη μεγαλύτερη από το 2013.

Οι επενδυτές είχαν δημιουργήσει μεγάλες θέσεις σε πολύτιμα μέταλλα, και επιπλέον ώθηση προστέθηκε από τις μεγάλες εισροές σε προϊόντα που διαπραγματεύονται με μόχλευση στο χρηματιστήριο και ένα κύμα αγορών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς. Μια ξαφνική κατάρρευση κατά τις ασιατικές ώρες συναλλαγών την Παρασκευή συνεχίστηκε στις αρχές αυτής της εβδομάδας, πριν οι πτώσεις στις αγορές στηρίξουν τις τιμές στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις.

Οι αγορές «ζυγίζουν» τώρα τις πολιτικές επιπτώσεις του διορισμού του Κέβιν Γουόρς ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λέει την Τετάρτη ότι δεν θα τον είχε προτείνει για τον ρόλο αν είχε εκφράσει την επιθυμία να αυξήσει τα επιτόκια. Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC News ότι δεν υπήρχαν «πολλές» αμφιβολίες ότι η Fed θα μείωνε ξανά τα επιτόκια - ένας ούριος άνεμος για τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους.

Οι τιμές του χρυσού «πιθανότατα θα παραμείνουν ασταθείς μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Standard Chartered Plc, συμπεριλαμβανομένης της Sudakshina Unnikrishnan. Ωστόσο «οι δομικοί παράγοντες παραμένουν άθικτοι και συνεχίζουμε να αναμένουμε μια ανοδική πορεία» τονίζουν.

Η τιμή της πλατίνας υποχωρεί κατά 4,5% στα 2.078 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ιστορικό υψηλό των 2.918,80 δολαρίων που σημείωσε στις 26 Ιανουαρίου, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί πάνω από 1% αν και νωρίτερα έπεφτε πάνω από 5%.