Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας ομολόγησε ο αξιωματικός

Σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας με εμπλεκόμενο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων ήρθε στο φως μετά από παρακολούθηση της ΕΥΠ. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός που συνελήφθη από τις αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές, φέρεται να έδινε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα, για υπό ανάπτυξη τεχνολογίες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων την Πέμπτη (05/02). Μάλιστα, η σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, προηγήθηκαν σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Ο αξιωματικός φαίνεται πως χρησιμοποιούσε ειδικό διαβαθμισμένο λογισμικό προκειμένου να διοχετεύει τις απόρρητες πληροφορίες που συγκέντρωνε με τελικό αποδέκτη την Κίνα όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να είχε αποσπαστεί από μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες για τις κινήσεις ελληνικών και νατοϊκών μέσων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα αξιωματικό 40-50 ετών.