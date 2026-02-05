«Ματώνει» το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα μετά την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να σώσει τα κρυπτονομίσματα.

Τελευταία ενημέρωση: 11:10

«Ματώνει» το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα μετά την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να σώσει τα κρυπτονομίσματα.

Συγκεκριμένα, το Bitcoin υποχωρεί 2,7%, περιορίζοντας τις ευρύτερες απώλειες που σημείωνε νωρίτερα και οι οποίες το είχαν οδηγήσει κάτω και από τα 71.000 δολάρια. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 71.433 δολάρια, διευρύνοντας τις απώλειες που καταγράφει γενικότερα το τελευταίο διάστημα.

Σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής την Τετάρτη που χαρακτηρίστηκε από τους υψηλούς τόνους, ο Μπέσεντ ρωτήθηκε εάν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε την εξουσία να αγοράσει bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα.

«Δεν έχω την εξουσία να το κάνω αυτό, και ως πρόεδρος του FSOC, δεν έχω αυτή την εξουσία», τόνισε.

Η πτώση την Τετάρτη τροφοδοτήθηκε επίσης από ένα ευρύτερο sell off στις αγορές και μια προειδοποίηση από τον επενδυτή Μάικλ Μπέρι ότι μια συνεχής πτώση της τιμής του bitcoin θα μπορούσε «να ξεκινήσει ένα "σπιράλ θανάτου" που θα οδηγήσει σε μαζική καταστροφή αξίας».

«Το Bitcoin έχει εκτεθεί ως ένα καθαρά κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο που κινείται με βάση την άνοδο της αγοράς και όχι με βάση την εγγενή αξία. Όπως τόνισε, σε αντίθεση με τον χρυσό και το ασήμι, τα οποία έχουν λειτουργήσει ως αποθέματα αξίας, το Bitcoin έχει αποτύχει ως αντιστάθμισμα έναντι της υποτίμησης του νομίσματος ή του πληθωρισμού.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έχει υποχωρήσει κατά 17% από την αρχή του έτους. Το Bitcoin σημείωσε απότομη πτώση το περασμένο Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα απωλειών.

Η πτώση συνέπεσε με την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ την περασμένη Παρασκευή για την επιλογή του Κέβιν Γουόρς ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ όταν λήξει η θητεία του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο, μια υποψηφιότητα που οι αγορές θεωρούν επιθετική.