Μητσοτάκης στο «Foreign Policy»: Μόνη μας διαφορά με Ερντογάν ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας

Την ανάλυσή του για το πώς οι παγκόσμιες κρίσεις έχουν αναπλάσει το ισοζύγιο δυνάμεων και τις διεθνείς συμμαχίες, παρείχε στο Foreign Policy ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ άνοιξε τα χαρτιά του για μια σειρά γεωπολιτικών ζητημάτων, από τα ελληνοτουρκικά ελέω και της επικείμενης συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέχρι τις ευρωαμερικανικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ.

Αξιολογώντας την κατάσταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, όπως αναδείχθηκε μετά τις αξιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Κατ' αρχάς θέλω να τονίσω πως ο πρόεδρος Τραμπ είχε δίκιο όταν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν συνεισέφερε επαρκώς όσον αφορά τις Αμυντικές Δαπάνες, και πως ουσιαστικά είχαμε αναθέσει την ασφάλεια της ηπείρου μας στις ΗΠΑ».

«Ωστόσο η Ελλάδα ήταν εξαίρεση σε αυτό. Ξοδεύουμε περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ μας για την Άμυνα εδώ και πολλά χρόνια, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και γεωπολιτικών μας προκλήσεων, ενώ τώρα έχουμε ξεπεράσει το 3%. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης συνειδητοποίησε ότι πρέπει να πάρουμε την ασφάλειά μας πιο σοβαρά από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ επανεξελέγη» τόνισε.

Σχετικά με την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, ανέφερε: «Πιστεύω ακόμα στις διατλαντικές σχέσεις του ΝΑΤΟ, και πιστεύω πως οι δεσμοί που μας ενώνουν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να έχουν εξασθενήσει, αλλά βρίσκονται ακόμα εκεί. Θα ήταν αφελές να υποστήριζε κανείς πως η Ευρώπη μπορεί από το πουθενά να υπεραμυνθεί χωρίς να βασίζεται στους εταίρους μας, τις ΗΠΑ», ενώ αντιπαρέβαλε πως θα ήταν προς το «Συμφέρον των ΗΠΑ να έχουν μια ισχυρή οικονομική και αμυντική σχέση με την Ευρώπη».

Ερωτηθείς για το δίλημμα που παρουσιάζει για τα εθνικά ισοζύγια των κρατών η ανάγκη για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σε σχέση με άλλους δημοσιονομικούς τομείς, εξήγησε: «Στην Ελλάδα αυτό το δίλημμα δεν είναι τόσο επίκαιρο, καθώς έχουμε τις δικές μας ανησυχίες ασφαλείας απέναντι στην Τουρκία. Επικρατεί ένα εν γένει αποδεκτό κοινωνικό συμβόλαιο πως πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα στην Άμυνα».

«Ωστόσο, αυτό που κάνουμε δεν είναι απλά να ξοδεύουμε για την Άμυνα, αλλά να επενδύουμε και σε ένα αμυντικό "οικοσύστημα", ώστε να μην αγοράζουμε απλά όπλα και συστήματα για να έχουμε εγχώρια αμυντική πληρότητα» πρόσθεσε, ενώ για την συνάντηση με Ερντογάν στις 11/2, δήλωσε ότι ο στόχος είναι «να γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση». Σχολίασε ότι δεν βλέπει κάποιο λόγο κλιμάκωσης με την Άγκυρα, ενώ επανέλαβε ότι «με την Τουρκία έχουμε μία και μόνο διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».