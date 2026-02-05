Κατοχύρωση κερδών στο ΧΑ εν μέσω νευρικότητας στις διεθνείς αγορές - Πτώση 1,7% για τον ΓΔ

Το εύθραυστο κλίμα στις αγορές των δύο πλευρών του Ατλαντικού έδωσε αφορμή για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Εν μέσω νευρικότητας στις διεθνείς αγορές, και με τον γερμανικό DAX στη Φρανκφούρτη να υποχρεώνεται ενδοσυνεδριακά σε απώλειες έως και άνω του 1,5%, οι επενδυτές της Λεωφόρου Αθηνών βρήκαν αφορμή για κατοχύρωση κερδών την Πέμπτη.

Το εύθραυστο κλίμα στις αγορές των δύο πλευρών του Ατλαντικού διατηρείται και, αυτή τη φορά, τον προβληματισμό στη Wall Street τροφοδότησαν στοιχεία για την αγορά εργασίας που έδειξαν αύξηση των απολύσεων στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009, καθώς και μεγαλύτερη των εκτιμήσεων αύξηση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας.

Στο μεταξύ οι έντονες πιέσεις στις μετοχές τεχνολογικών κολοσσών της Wall συνεχίζονται, με τις Amazon και Mircosoft στο άνοιγμα της Νέας Υόρκης να υποχωρούν σε ποσοστό 3,21% και 2,79% αντίστοιχα, ενώ η μεγάλη πτώση του Bitcoin περιγράφεται από ξένους αναλυτές ως ο βασικός παράγοντας επιδείνωσης του επενδυτικού κλίματος. Υπενθυμίζεται ότι το κρυπτονόμισμα υποχώρησε σήμερα κάτω και από τα 70.000 δολάρια, για πρώτη φορά σε διάστημα 12 μηνών, ενώ οι αθροιστικές του απώλειες από τα υψηλά του Οκτωβρίου αγγίζουν πλέον το 45%.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν σήμερα και οι δηλώσεις της Christine Lagarde, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο του ευρώ. Μερίδα αναλυτών, όπως της ING, εξακολουθεί να πιστεύει ότι η περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος μπορεί πράγματι να ωθήσει την ΕΚΤ σε μειώσεις επιτοκίων. «Είτε πρόκειται για μια γενικότερη ανησυχία στις αγορές είτε, πιο συγκεκριμένα, για την ενίσχυση του ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος ο πληθωρισμός να υποχωρήσει κάτω από τις προβλέψεις τους επόμενους μήνες», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Κάτι που μπορεί να ενθαρρύνει κάποια μέλη της ΕΚΤ να πιέσουν υπέρ μιας «προληπτικής» μείωσης επιτοκίων.

Εντός συνόρων, με την αγορά να προέρχεται από σημαντικά κέρδη και αλλεπάλληλα υψηλά 16ετίας το προηγούμενο διάστημα, το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό στη Λεωφόρο Αθηνών βρέθηκε στο «κόκκινο».

Η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,7 καθώς μόλις 34 τίτλοι έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 92 που υποχώρησαν και 24 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος ωστόσο υπήρξε αισθητά μειωμένος σε σχέση με τις πρόσφατες ανοδικές συνεδριάσεις, καθώς διαμορφώθηκε σε 324,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 36,86 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, για να ολοκληρώσει με απώλειες 1,69% στις 2.366,48 μονάδες, ελαφρώς υψηλότερα από τα χαμηλά ημέρας. Σε επίπεδο εβδομάδας, τα συνολικά κέρδη του ΓΔ περιορίστηκαν στο 2,23%.

Εντονότερες οι πιέσεις για τον τραπεζικό δείκτη που υποχώρησε 2,79% στις 2.779,66 μονάδες, με μοναδικό τίτλο σε θετικό έδαφος την Optima (+0,21%). Ο ΔΤΡ συνεχίζει σε εβδομαδιαία βάση να εμφανίζει θετική απόδοση 2,77%.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, ο τίτλος της Aktor διαφοροποιήθηκε έντονα, ολοκληρώνοντας ενισχυμένος 5,09% στα 11,14 ευρώ. Με κέρδη 1,61% στα 7,56 ευρώ έκλεισε η Lamda Development, πάνω από 1% ενισχύθηκε και η ΕΥΔΑΠ (+1,25%) στα 7,30 ευρώ, ενώ ενισχυμένες σε μικρότερο ποσοστό ολοκλήρωσαν οι Σαράντης (+0,72%), ΔΑΑ (+0,26%) και Τιτάν (+0,18%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ΔΕΗ καταγράφοντας απώλειες 3,71% στα 19,72 ευρώ, όπως και οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς που υποχώρησαν σε ποσοστό 3,54% και 3,30% αντίστοιχα. Πτωτικά σε ποσοστό άνω του 2% κινήθηκαν οι τίτλοι των ElvalHalcor (-2,95%), Alpha Bank (-2,91%), ΕΤΕ (-2,45%) και Viohalco (-2,39%).

Σε αρνητικό έδαφος ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (-1,65%), Aegean (-1,57%), Metlen (-1,25%), ΟΤΕ (-1,15%), ενώ με μικρές απώλειες έκλεισαν οι συναλλαγές για τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,58%), Cenergy (-0,51%), Motor Oil (-0,33%), Jumbo (-0,30%), Coca-Cola HBC (-0,08%) και Helleniq Energy (-0,05%).