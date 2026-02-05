Στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος εντάσσεται ο όμιλος ONEX με συμμετοχή στο ΔΣ της Ένωσης

Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος εντάχθηκε επίσημα ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies, έπειτα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, η οποία ενέκρινε παράλληλα και τη συμμετοχή του Ομίλου στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική κατεύθυνση της ONEX για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού κόμβου, που θα συνδέει κρίσιμες λιμενικές, βιομηχανικές και τεχνολογικές υποδομές, ενισχύοντας τη λειτουργική διασύνδεση και τη συνεργασία στον ευρύτερο ναυτιλιακό και βιομηχανικό τομέα.

Η θεσμική παρουσία του ομίλου στο συλλογικό όργανο των ελληνικών λιμένων αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ λιμενικών φορέων, στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και στην προώθηση μιας ενιαίας προσέγγισης στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση λιμενικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ελληνικού λιμενικού συστήματος, σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων και μεταβαλλόμενων γεωοικονομικών συνθηκών.

Η ένταξη της ONEX στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του ομίλου να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, διασυνδεδεμένου και ανθεκτικού πλαισίου ανάπτυξης για τα ελληνικά λιμάνια και τη συναφή βιομηχανία.

