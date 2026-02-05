Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο

Οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν σε 6,54 εκατομμύρια από 6,93 εκατομμύρια τον Νοέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων σε έρευνα του Bloomberg.

Μειώθηκαν απροσδόκητα οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, ενώ οι απολύσεις σημείωσαν ελαφρά άνοδο, ενισχύοντας την άποψη των αναλυτών πως ζήτηση για εργαζόμενους στην αμερικανική αγορά κινείται υποτονικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν σε 6,54 εκατομμύρια από 6,93 εκατομμύρια τον Νοέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων σε έρευνα του Bloomberg.

Η μείωση των κενών θέσεων εργασίας οφείλεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και στο λιανικό εμπόριο. Η αύξηση των απολύσεων αντανακλά περισσότερες περικοπές στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης. Ο αριθμός των προσλήψεων επίσης αυξήθηκε, αν και παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Η πτώση των κενών θέσεων εργασίας δείχνει ότι οι εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές όσον αφορά το ρυθμό προσλήψεων, καθώς αξιολογούν το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και της οικονομικής δραστηριότητας στην αγορά. Με τον αριθμό των ανέργων να υπερβαίνει ελαφρώς τις θέσεις εργασίας, τα στοιχεία ενισχύουν επίσης την άποψη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ότι η αύξηση των μισθών δεν αποτελεί πηγή πληθωριστικών πιέσεων.

Η έκθεση JOLTS έδειξε ότι ο αριθμός των κενών θέσεων ανά άνεργο εργαζόμενο, ένας δείκτης που παρακολουθούν στενά οι αξιωματούχοι της Fed ως ένδειξη της ισορροπίας μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, παρέμεινε στο 0,9 τον Δεκέμβριο. Στο αποκορύφωμά του το 2022, ο δείκτης ήταν 2 προς 1.