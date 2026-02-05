Η Maersk αναμένει πτώση στα κέρδη λόγω του «ανοίγματος» της Ερυθράς Θάλασσας

αα

Στην μείωση του κόστους θα επικεντρωθεί φέτος η Maersk καθώς ο εκτιμά ότι τα κέρδη της θα μειωθούν από την επαναλειτουργία των περασμάτων της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων θα κυμανθούν μεταξύ 4,5 δισ. και 7 δισ. δολαρίων το 2026, έναντι 9,57 δισ. το 2025. Παράλληλα, η μέση εκτίμηση των αναλυτών, κάνει λόγο για 5,76 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, ο γίγαντας της ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας που ισοδυναμούν λιγότερο από το 1% του συνολικού της εργατικού δυναμικού, αφορούν ωστόσο μεγάλο ποσοστό των εταιρικών λειτουργιών.

Το guidance βασίζεται στο σταδιακό «άνοιγμα» της Ερυθράς Θάλασσας καθώς, μέχρι στιγμής, λόγω των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης, απαιτούνταν επιπλέον χρόνος μεταφοράς με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των πλοίων στο εμπόριο κατά 7-8% καθώς δεν είχαν όλα την δυνατότητα να πραγματοποιούν την απαραίτητη παράκαμψη και έτσι επωφελήθηκε τόσο εκείνη όσο και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Σημειώνεται, ότι τον Δεκέμβριο, η Maersk πραγματοποίησε την πρώτη μεταφορά σε διάστημα πάνω από δύο χρόνια από το πέρασμα Bab el - Mandeb καθώς πλέον έχουν ελαττωθεί οι επιθέσεις τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γίγαντα της ναυτιλίας το παγκόσμιο εμπόριο που μεταφέρεται με τη χρήση container θα αναπτυχθεί κατά 2-4% φέτος.