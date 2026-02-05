ΑΑΔΕ: Ξανά ανοιχτό το ΟΣΔΕ στους αγρότες για διορθώσεις σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025

Από 9 έως και 27 Φεβρουαρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ στους αγρότες για διορθώσεις σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025.
Από 9 έως και 27 Φεβρουαρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ στους αγρότες για διορθώσεις σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.
Πρόκειται για λάθη, όπως:
-Στο καθεστώς προέλευσης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ) ιδιόκτητης ή μισθωμένης
-Στα στοιχεία μητρώου των αγροτών
-Στην οικογενειακή κατάσταση
-Στην καταχώρηση παραστατικών
Οι περιπτώσεις λαθών που μπορούν να διορθωθούν περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, που αναμένεται να εκδοθεί την Παρασκευή 6/2.