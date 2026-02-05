Volvo Cars: «Βουτάει» 20% η μετοχή - Προς τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών στην ιστορία της

Τα λειτουργικά έσοδα του τέταρτου τριμήνου, μειώθηκαν κατά 68% στα 1,8 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες, όπως ανακοίνωσε η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία.

Περισσότερο από 20% υποχωρεί η μετοχή της σουηδικής Volvo Cars την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης και βρίσκεται καθ' οδόν για να καταγράψει την χειρότερη ημέρα συναλλαγών στην ιστορία της εταιρείας, στον απόηχο των απογοητευτικών αποτελεσμάτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στην κινεζική Geely Holding, ανακοίνωσε σημαντική πτώση στα λειτουργικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, τις αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις και την ασθενή ζήτηση.

Συγκεκριμένα, η Volvo Cars ανέφερε ότι τα λειτουργικά κέρδη, εξαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα, μειώθηκαν κατά 68% στα 1,8 δισ. σουηδικές κορώνες (200,46 εκατ. δολ.) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Η απόδοση της εταιρείας στο τέταρτο τρίμηνο επηρεάστηκε από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι εισαγωγικοί δασμοί ΕΕ-ΗΠΑ και η αρνητική συναλλαγματική επίδραση μιας ισχυρότερης σουηδικής κορώνας», τονίζει η Volvo Cars σε ανακοίνωσή της.

«Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν από την ασθενή ζήτηση που άσκησε πίεση στις τιμές και την κατάργηση των κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ, η οποία επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις στο τρίμηνο», πρόσθεσε η εταιρεία.

Μια πτώση άνω του 11,2% σε μία μόνο συνεδρίαση θα αντανακλούσε τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών της εταιρείας στην ιστορία της.