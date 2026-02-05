Αυτοκίνητο

Volvo Cars: «Βουτάει» 20% η μετοχή - Προς τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών στην ιστορία της

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Volvo Cars: «Βουτάει» 20% η μετοχή - Προς τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών στην ιστορία της
Τα λειτουργικά έσοδα του τέταρτου τριμήνου, μειώθηκαν κατά 68% στα 1,8 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες, όπως ανακοίνωσε η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία.

Περισσότερο από 20% υποχωρεί η μετοχή της σουηδικής Volvo Cars την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης και βρίσκεται καθ' οδόν για να καταγράψει την χειρότερη ημέρα συναλλαγών στην ιστορία της εταιρείας, στον απόηχο των απογοητευτικών αποτελεσμάτων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στην κινεζική Geely Holding, ανακοίνωσε σημαντική πτώση στα λειτουργικά κέρδη του τέταρτου τριμήνου, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, τις αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις και την ασθενή ζήτηση.

Συγκεκριμένα, η Volvo Cars ανέφερε ότι τα λειτουργικά κέρδη, εξαιρουμένων των στοιχείων που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα, μειώθηκαν κατά 68% στα 1,8 δισ. σουηδικές κορώνες (200,46 εκατ. δολ.) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Η απόδοση της εταιρείας στο τέταρτο τρίμηνο επηρεάστηκε από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι εισαγωγικοί δασμοί ΕΕ-ΗΠΑ και η αρνητική συναλλαγματική επίδραση μιας ισχυρότερης σουηδικής κορώνας», τονίζει η Volvo Cars σε ανακοίνωσή της.

«Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν από την ασθενή ζήτηση που άσκησε πίεση στις τιμές και την κατάργηση των κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ, η οποία επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις στο τρίμηνο», πρόσθεσε η εταιρεία.

Μια πτώση άνω του 11,2% σε μία μόνο συνεδρίαση θα αντανακλούσε τη χειρότερη ημέρα συναλλαγών της εταιρείας στην ιστορία της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η βιώσιμη μετακίνηση μένει πίσω: Τι δείχνει για την Ελλάδα η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ακίνητα: Μεταβιβάσεις εξπρές χωρίς γραφειοκρατεία - Ξεμπλοκάρουν κατασχεμένα ακίνητα

Χάσμα στις αμοιβές των μισθωτών: Στα 1.292,65 ευρώ ο μέσος μισθός στις μεγάλες επιχειρήσεις, στα 853,82 ευρώ στις μικρομεσαίες

tags:
Volvo
Αυτοκίνητο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider