Ποδόσφαιρο: Μεταγραφές 1,9 δισ. δολαρίων τη χειμερινή περίοδο - Στην κορυφή οι αγγλικοί σύλλογοι

Οι 5.900 μεταγραφές στο ποδόσφαιρο ανδρών είναι οι περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για οποιοδήποτε παράθυρο Ιανουαρίου και λίγο πάνω από 3% υψηλότερο από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί πριν από 12 μήνες.

Περισσότερες από 5.900 μεταγραφές έγιναν τη χειμερινή περίοδο και πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν από συλλόγους στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ανδρών, παρουσιάζοντας μείωση δαπανών περίπου 18% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, ενώ νέο ρεκόρ σημειώθηκε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αφού δαπανήθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας αύξηση άνω του 85%, αλλά και μια μικρή μείωση στον συνολικό αριθμό μεταγραφών σε σύγκριση με πριν από 12 μήνες.

Αυτά-μεταξύ άλλων- αναφέρει σήμερα (5/2) η FIFA σε σχετική της έκθεση-ανάλυση, σημειώνοντας ότι οι αγγλικοί σύλλογοι ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο (>5 εκατομμύρια δολάρια) και πραγματοποίησαν επίσης τις περισσότερες εισερχόμενες μεταγραφές.

Παρά τη μείωση στις δαπάνες, το συνολικό ποσό (1,9 δισ. δολάρια) εξακολουθεί να είναι πάνω από 20% πάνω από τα στοιχεία που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο του 2023.

Στο ποδόσφαιρο γυναικών καταγράφηκαν περισσότερες από 420 διεθνείς μεταγραφές, μια μικρή μείωση λίγο κάτω από 6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Στο ποδόσφαιρο ανδρών, οι αγγλικοί σύλλογοι ηγήθηκαν με συνολικές δαπάνες για μεταγραφές, στα 360 εκατομμύρια δολάρια. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν σύλλογοι από την Ιταλία, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Εντωμεταξύ, οι γαλλικοί σύλλογοι έλαβαν τα υψηλότερα ποσά από μεταγραφές (>215 εκατομμύρια δολάρια), ακολουθούμενοι από συλλόγους στην Ιταλία, τη Βραζιλία, την Αγγλία και την Ισπανία.

Η Βραζιλία κατέλαβε την πρώτη θέση στις περισσότερες εισερχόμενες μεταγραφές, ακολουθούμενη από την Ισπανία, την Αργεντινή, την Αγγλία και την Πορτογαλία. Η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό εξερχόμενων μεταγραφών ήταν η Αργεντινή, με την Αγγλία, τη Βραζιλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ