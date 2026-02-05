Ιμάμογλου: Έκκληση για επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-ΕΕ

Αίτημα πολιτικής και οικονομικής επανεκκίνησης των σχέσεων Άγκυρας-Βρυξελλών απευθύνει, μέσα από τη φυλακή, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, συνδέοντας την αναθεώρηση της της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-ΕΕ με τη δημοκρατική προοπτική της Τουρκίας.

Αίτημα πολιτικής και οικονομικής επανεκκίνησης των σχέσεων Άγκυρας-Βρυξελλών απευθύνει, μέσα από τη φυλακή, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, συνδέοντας την αναθεώρηση της της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-ΕΕ με τη δημοκρατική προοπτική της Τουρκίας.

Ο Ιμάμογλου, ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος της αντιπολίτευσης για την προεδρία της Τουρκίας, απηύθυνε επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τους να προχωρήσουν άμεσα στον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας-ΕΕ.

Από τη φυλακή της Σηλυβρίας, όπου κρατείται από τις 19 Μαρτίου 2025, ο Ιμάμογλου προειδοποιεί ότι το ισχύον πλαίσιο κινδυνεύει να καταστεί μη βιώσιμο, εν μέσω των μεταβαλλόμενων ισορροπιών στο παγκόσμιο εμπόριο και της όξυνσης των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Ο Ιμάμογλου επισημαίνει τις παρενέργειες των νέων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ για την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η τελωνειακή ένωση αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη. Όπως δηλώνει: «Μετά τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τη Mercosur και, στη συνέχεια, με την Ινδία, οι ασύμμετρες συνέπειες για την Τουρκία έχουν γίνει όλο και πιο ορατές. Η τελωνειακή ένωση Τουρκίας-ΕΕ γίνεται αντικείμενο αυξανόμενης δημόσιας κριτικής».

Υπενθυμίζει ότι η τελωνειακή ένωση διαπραγματεύτηκε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια και δεν έχει προσαρμοστεί στις μεταβολές της παγκόσμιας οικονομίας. «Η σημαντικότερη εμπορική μας συμφωνία παραμένει χωρίς μεταρρύθμιση», σημειώνει, επικαλούμενος επίσημες εκθέσεις της ΕΕ.

Παράλληλα ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της χώρας και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ