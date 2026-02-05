Rio Tinto - Glencore: «Τίτλοι τέλους» για τη μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης στον κόσμο

«Ναυάγιο» για τη συγχώνευση Rio Tinto - Glencore. «Ταφόπλακα» στη δημιουργία της μεγαλύτερης μεταλλευτικής εταιρείας στον κόσμο.

Την αποχώρησή της από τις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Glencore ανακοίνωσε η Rio Tinto, οδηγώντας σε ναυάγιο τη δημιουργία της μεγαλύτερης μεταλλευτικής εταιρείας στον κόσμο. «Η Rio Tinto αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να φτάσει σε συμφωνία που θα προσέφερε αξία στους μετόχους της», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της όπως αναφέρει το Bloomberg.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Glencore τόνισε την εμπιστοσύνη της στην ανεξάρτητη πορεία της και επανέλαβε ότι παραμένει επικεντρωμένη στις δικές της προτεραιότητες. Η εταιρεία επίσης ανέφερε ότι η Rio ζήτησε τη διατήρηση των ρόλων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μετά τη συγχώνευση, αλλά δεν προσέφερε επαρκή αξία για να καλύψει τις απαιτήσεις της Glencore.

Η Rio δεν σκοπεύει να υποβάλει προσφορά για την Glencore και, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Βρετανίας, δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε κίνηση για την εξαγορά της εντός των επόμενων έξι μηνών, εκτός αν υπάρξουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Η εξαγορά αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης τάσης μεταξύ των κορυφαίων μεταλλευτικών εταιρειών, οι οποίες προσπαθούν να ενοποιηθούν και να ενισχύσουν τη θέση τους σε βασικά εμπορεύματα όπως ο χαλκός.

Η Rio, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 156 δισ. δολάρια, βρισκόταν σε συζητήσεις με την Glencore, η οποία είναι αξίας περίπου 75 δισ. δολαρίων, από τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην έκπτωση που θα έπρεπε να προσφέρει η Rio. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Glencore είχε ζητήσει αναλογία ανταλλαγής μετοχών που θα επέτρεπε στους μετόχους της να κατέχουν περίπου το 40% της νέας εταιρείας.

Ωστόσο, η Rio αποχώρησε όταν δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την απαιτούμενη αξία και η μικρότερη εταιρεία δεν ήταν διατεθειμένη να προσαρμόσει τη θέση της. Μετά την είδηση, η μετοχή της Glencore σημείωνε πτώση έως και 11%. Αν η συμφωνία προχωρούσε, η Rio θα είχε σχεδόν διπλασιάσει την παραγωγή χαλκού της, πιθανώς καθιστώντας τον εαυτό της τον κορυφαίο παραγωγό παγκοσμίως, ενώ η τιμή του χαλκού βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.