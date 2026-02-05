Πολιτική | Διεθνή

Μπέσεντ: Η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας εξαρτάται από τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σκοτ Μπέσεντ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Θα δούμε πού θα καταλήξουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες» δήλωσε ο Μπέσεντ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας εξαρτάται από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, που έχουν στόχο τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Μπέσεντ που συμμετείχε σε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους και τον απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο Μαϊάμι στις 31 Ιανουαρίου, δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας.

«Θα δούμε πού θα καταλήξουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες» δήλωσε ο Μπέσεντ, τονίζοντας ότι οι κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά των ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών Rosneft και Lukoil συνέβαλαν στο να καθίσει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΗΠΑ
Ρωσία
Σκοτ Μπέσεντ
Κυρώσεις
