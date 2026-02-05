Με 5η «παύση» στα επιτόκια η ΕΚΤ: Ανθεκτική η οικονομία της Ευρωζώνης - Αβέβαιο το outlook

Το «5x5» η ΕΚΤ με παύση στο 2026. Σε 2%, 2,15% και 2,4% τα επιτόκια. Ανθεκτική η οικονομία της Ευρωζώνης. Τι ισχύει με ΑΡΡ και ΡΕΡΡ. Διαθέσιμο το TPI.

Στον «πάγο» έβαλε για πέμπτη συνεχόμενη φορά τα επιτόκιά της η ΕΚΤ την Τετάρτη, στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, όπως ευρέως αναμενόταν, υιοθετώντας στάση αναμονής, με φόντο τη μεγάλη επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 1,7% στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο (2,8% στην Ελλάδα), αλλά και το διεθνές γεωπολιτικό και χρηματοοικονομικό τοπίο, με έμφαση την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου.

Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2%, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τονίζει πως το updated assessment του, επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ο πληθωρισμός θα πρέπει να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Παράλληλα, η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. «Η χαμηλή ανεργία, οι σταθεροί ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα, η σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές και οι υποστηρικτικές επιδράσεις των προηγούμενων μειώσεων επιτοκίων υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, το outlook εξακολουθεί να είναι αβέβαιο, ιδίως λόγω της κατάστασης στην παγκόσμια εμπορική πολιτική και των γεωπολιτικών εντάσεων» τονίζεται.

Ταυτόχρονα, το ΔΣ θα διασφαλίσει τον στόχο για πληθωρισμό στο 2%, με data dependend προσέγγιση και λήψη αποφάσεων από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, με βάση τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση που μεταδίδεται η νομισματική πολιτική, ενώ δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Τι ισχύει με ΑΡΡ και ΡΕΡΡ - Διαθέσιμο το TPI

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους. «Το ΔΣ είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής» αναφέρεται στο ανακοινωθέν.

«Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας στο ΔΣ να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών» καταλήγει.