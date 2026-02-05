Οι γερμανικές εργοστασιακές παραγγελίες αυξήθηκαν απροσδόκητα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ανάκαμψη στον κρίσιμο τομέας της μεταποίησης.

Η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 7,8% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη η κρατική στατιστική υπηρεσία. Ακόμη και χωρίς τις παραγγελίες μεγάλης κλίμακας, ο δείκτης θα είχε καταγράψει άνοδο 0,9%. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική μηνιαία αύξηση η οποία διέψευσε τη μέση εκτίμηση αναλυτών του Bloomberg, όπου οι οικονομολόγοι ανέμεναν πτώση 2,2%.

Η ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας θεωρείται κρίσιμη για την ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, η οποία απέφυγε οριακά μια τρίτη συνεχόμενη ύφεση το 2025. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ο οποίος έχει θέσει την τόνωση της ανάπτυξης ως προτεραιότητα της κυβερνητικής του συμμαχίας, χαρακτήρισε την κατάσταση «μη ικανοποιητική».

Η κυβέρνηση προβλέπει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξηθεί κατά 1% φέτος, κυρίως χάρη στην αύξηση των δαπανών για υποδομές και άμυνα. Η Bundesbank και ορισμένοι αναλυτές είναι ακόμη πιο αισιόδοξοι, με την Deutsche Bank να προβλέπει ανάπτυξη 1,5%.

Αναμένεται πρόσθετη στήριξη επίσης από τις επιδράσεις των προηγούμενων μειώσεων επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αξιωματούχοι στη Φρανκφούρτη ολοκληρώνουν σήμερα την πρώτη συνεδρίαση χάραξης πολιτικής για το 2026, χωρίς να αναμένεται κάποια μεταβολή στο κόστος δανεισμού.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι για τη γερμανική οικονομία παραμένουν, συμπεριλαμβανομένων των κλονισμών που προκαλεί η εμπορική στάση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο σκληρός ανταγωνισμός από την Κίνα.

Επιπλέον, η χώρα εξακολουθεί να υποφέρει από μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η υπερβολική γραφειοκρατία και η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, και πολλοί οικονομολόγοι καλούν τον Μερτς να τηρήσει τις υποσχέσεις του για μείωση της γραφειοκρατίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.