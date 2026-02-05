Δεξαμενόπλοιο που σχετίζεται με την Κούβα ολοκλήρωσε τη φόρτωση φορτίου βενζίνης στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Κούβας μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς οι ουρές στα πρατήρια για την αγορά βενζίνης και ντίζελ συνεχίζουν να αυξάνονται.

Δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα από τον Απρίλιο του περασμένου έτους ολοκλήρωσε αυτή την εβδομάδα τη φόρτωση ενός φορτίου βενζίνης 150.000 βαρελιών, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα αποστολής φορτίου που είδε το Reuters. Πρόκειται για μια πιθανή ένδειξη ότι η χώρα μέλος του ΟΠΕΚ θα μπορούσε να ετοιμάζεται να στείλει προμήθειες στην Κούβα υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα, δεν είχε καταστεί ακόμη σαφές εάν το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα, καθώς εντοπίστηκε τελευταία φορά από την υπηρεσία παρακολούθησης TankerTrackers.com στα ύδατα της Βενεζουέλας τη Δευτέρα. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον τελικό προορισμό του δεξαμενόπλοιου. Οποιοδήποτε δεξαμενόπλοιο εγκαταλείπει τώρα τα ύδατα της Βενεζουέλας μπορεί να το κάνει μόνο με την έγκριση των ΗΠΑ λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ σε ομιλία του στην Αβάνα μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς οι ουρές στα πρατήρια για την αγορά βενζίνης και ντίζελ συνεχίζουν να αυξάνονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ