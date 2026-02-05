Στα 853,82 ευρώ ανέρχεται ο μέσος μισθός των εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, απέχοντας 439 ευρώ από τις αποδοχές ενός μισθωτού μεγάλης επιχείρησης.

Αισθητά υψηλότερες αμοιβές απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε μεγάλες εταιρείες, σε σχέση με εκείνους που απασχολούνται σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, όσο αυξάνεται το μέγεθος του εργοδότη, τόσο αυξάνεται και ο μέσος μισθός.

Δεδομένου ότι το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες (απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους), αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό αποτελεί την βασική αιτία για το συνολικά χαμηλό επίπεδο μισθών στη χώρα.

Από την επεξεργασία των (πιο πρόσφατων) ΑΠΔ που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ τον Ιούνιο του 2025, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.440,02 ευρώ, για τους εργαζόμενους στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εάν βέβαια συνυπολογιστεί και ο μέσος μισθός των εργαζόμενων με μερική απασχόληση (608,05 ευρώ), τότε συνολικά, ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα δεν ξεπερνά τα 1.292,65 ευρώ.

Στον αντίποδα ο μέσος μισθός των εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 10 υπαλλήλων) φτάνει στα 853,82 ευρώ, απέχοντας 439 ευρώ από τις αποδοχές ενός μισθωτού μεγάλης επιχείρησης.

Μέσα σε διάστημα ενός έτους (Ιούνιος 2024-Ιούνιος 2025) το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,51% (από 53,03€ σε 54,89€) και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 13,15% (από 50,49€ σε 57,13€).

Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 4,34% (από 1.134,16€ σε 1.183,34€) και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 16,41% (από 805,82€ σε 938,07€).

Η ανθρωπογεωγραφία της αγοράς εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, στο σύνολο των ασφαλισμένων το 19,98% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 19,49% στις «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 11,59% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 5,61% των ασφαλισμένων απασχολείται στις «Κατασκευές».

Το 20,62% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 17,32% σε «Ξενοδοχεία και

Εστιατόρια» και το 11,46% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Το 35,98% των αλλοδαπών ασφαλισμένων απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 15,83% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας» και το 11,50% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι οι «Υπάλληλοι

Γραφείου» (απασχολείται το 22,43% του συνόλου των ασφαλισμένων).

Η αναλογία ανδρών-γυναικών ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων (κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα) είναι 52,37%-47,63%.

Η μέση ηλικία στο σύνολο των ασφαλισμένων είναι 41,54 έτη, στις κοινές επιχειρήσεις 41,41 έτη και στα οικοδομοτεχνικά έργα 46,97 έτη. Στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση ηλικία των ανδρών είναι 41,67 έναντι 41,14 των γυναικών.

Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 22,76% είναι ηλικίας έως 29 ετών και το 44,85% ηλικίας έως 39 ετών. Το 59,39% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας από 25 έως 49 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 86,71% έχουν ελληνική υπηκοότητα, το 1,98% άλλης χώρας Ε.Ε. και το 11,31% χώρας εκτός Ε.Ε.