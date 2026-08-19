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Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο - Κάτω του μέσου όρου η Ελλάδα

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Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο - Κάτω του μέσου όρου η Ελλάδα
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Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3% τον Ιούλιο του 2026, από 2,9% τον Ιούνιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,4%.

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Ιούλιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Eurostat.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τιμών στην Ευρωζώνη ήταν 2,9% τον Ιούλιο του 2026, αυξημένος σε σύγκριση με το 2,8% του Ιουνίου. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3% τον Ιούλιο του 2026, από 2,9% τον Ιούνιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,4%.

Τα τελικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα μετρούν τον πληθωρισμό Ιουλίου στο 2,7%, δηλαδή σε ευθυγράμμιση με τα προσωρινά στοιχεία, από 3,9% τον Ιούνιο καταγράφοντας μείωση 1,4 ποσοστιαίας μονάδας σε ετήσια βάση. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών-μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,3%), στην Τσεχία (1,3%), στη Δανία και στην Ουγγαρία (και οι δύο 1,6%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,2%), στη Λιθουανία (5,4%), στην Κύπρο και στη Βουλγαρία (και οι δύο 4,4%).

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα.

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tags:
Πληθωρισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση
Eurostat
Ελλάδα
Ευρωζώνη
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