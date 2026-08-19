Η Ιαπωνία καταδικάζει τις αμερικανικές κυρώσεις στην πρόεδρο του ΔΠΔ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες κυρώσεις εναντίον της Ακάνε, καθώς και εναντίον του αναπληρωτή εισαγγελέα του ΔΠΔ, του Σενεγαλέζου Αμπντουλαγέ Σεγέ.

Η Ιαπωνία χαρακτήρισε σήμερα «πολύ λυπηρές» τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν χθες, Τρίτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά της προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), της Γιαπωνέζας Τομόκο Ακάνε, οι οποίες κλιμάκωσαν την επίθεση τους εναντίον αυτού του θεσμού, που η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι είναι «πολιτικοποιημένος».

«Η Ιαπωνία έχει υποστηρίξει σταθερά το ΔΠΔ (...) στις προσπάθειές του με στόχο να δικάσει και να τιμωρήσει τα πιο σοβαρά εγκλήματα που ανησυχούν τη διεθνή κοινότητα και να κάνει σεβαστό το κράτος δικαίου. Από την άποψη αυτή, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι πολύ λυπηρά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες κυρώσεις εναντίον της Ακάνε, καθώς και εναντίον του αναπληρωτή εισαγγελέα του ΔΠΔ, του Σενεγαλέζου Αμπντουλαγέ Σεγέ, τις οποίες το δικαστήριο κατήγγειλε αμέσως με ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας ότι «υπονομεύουν το κράτος δικαίου».

«Τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν άμεσα στις προσπάθειες που αναπτύσσονται από το ΔΠΔ για να ερευνήσει, να συλλάβει, να θέσει υπό κράτηση ή να ασκήσει δίωξη εναντίον αξιωματούχων των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει αποδεχθεί την αρμοδιότητα του ΔΠΔ», δήλωσε με ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη διεθνή συνθήκη ίδρυσης του ΔΠΔ, που έχει την έδρα του στη Χάγη της Ολλανδίας, έχουν επιβάλει κυρώσεις με στόχο δικαστές του εν λόγω δικαστηρίου.

Όμως μέχρι τώρα δεν είχαν στραφεί εναντίον της προέδρου του, η οποία προέρχεται από μια σημαντική χώρα σύμμαχό τους.

Οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν κυρίως στους δικαστές να εισέρχονται στις ΗΠΑ και μπλοκάρουν κάθε συναλλαγή ακινήτων ή χρηματοπιστωτική μαζί τους στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν κυρίως απάντηση στις έρευνες που διεξάγονται από το ΔΠΔ εναντίον του Ισραήλ, συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δικαστήριο εξέδωσε το 2024 ένταλμα σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων, αυτός ο τελευταίος συνεχάρη, μέσω του X, τον «Μάρκο Ρούμπιο για τις αποφασιστικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον των αθέμιτων καταχρήσεων του ΔΠΔ και επειδή έδειξε ξεκάθαρα ότι οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι που διευθύνουν το ΔΠΔ οφείλουν να υποστούν τις συνέπειες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ