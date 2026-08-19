Το Ιράν προειδοποιεί τις χώρες του Κόλπου να μην βοηθήσουν τον στρατό των ΗΠΑ

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται την ώρα που το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Washington βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του Κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Θέλουμε να προειδοποιήσουμε: οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκόλυνση που παρέχεται στον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό ισοδυναμεί με συμμετοχή σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Μοιάζει απίθανο ένας τόσο μεγάλος αριθμός στρατιωτικών αεροσκαφών, περιλαμβανομένων αεροσκαφών ανεφοδιασμού, να βρίσκονται σε βάσεις της περιφέρειας εν αγνοία των χωρών υποδοχής», εκτίμησε ο ίδιος.

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται την ώρα που το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Washington βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

«Οι παράκτιες χώρες του Περσικού Κόλπου που έχουν εκδώσει διάφορες ανακοινώσεις στις οποίες αναφέρουν ότι δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους εναντίον του Ιράν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε πλήρως ενημερωμένοι», υπογράμμισε ο στρατηγός Αμπντολαχί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ