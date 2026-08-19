Unitree Robotics: Άκρως επιτυχημένη πρεμιέρα στη Σαγκάη με ράλι 629% - IPΟ 905 εκατ. δολαρίων

Ο τίτλος του κινεζικού κατασκευαστή ανθρωποειδών ρομπότ ενισχύθηκε στα 968,1 γουάν, έχοντας φτάσει και τα 1.100 γουάν ενδοσυνεδριακά.

Εκρηκτική πρεμιέρα με ράλι έως 629% σημείωσε η μετοχή της Unitree Robotics την Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης.

Ο κινεζικός κατασκευαστής ανθρωποειδών ρομπότ που αναπηδούν και χορεύουν με έδρα το Χανγκτζόου, έχει τραβήξει την προσοχή παγκοσμίως, καθώς συγκέντρωσε περίπου 6,1 δισ. γουάν (905 εκατ. δολάρια) στην IPO του. Ο τίτλος του ενισχύθηκε στα 968,1 γουάν, έχοντας φτάσει και τα 1.100 γουάν ενδοσυνεδριακά.

Η ΙΡΟ έλαβε επίσης υποστήριξη από την κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek, η οποία επένδυσε περίπου 140,8 εκατ. γουάν, ενώ στους υπάρχοντες επενδυτές της Unitree περιλαμβάνεται επίσης ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Tencent.

Η γκάμα προϊόντων της Unitree περιλαμβάνει δίποδα ανθρωποειδή ρομπότ που μπορούν να περπατούν και να χειρίζονται αντικείμενα με τα χέρια τους, καθώς και τετράποδα ρομπότ που χρησιμοποιούνται για εργασίες όπως η ανίχνευση κινδύνων.

Πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, η Unitree παρουσίασε τη Δευτέρα ένα νέο ανθρωποειδές ρομπότ με την ονομασία «Superman», το οποίο, όπως αναφέρει, μπορεί να πηδήξει σε δύο μέτρα ύψος από όρθια θέση και να τρέξει με ταχύτητες έως και 12,66 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Η Unitree είναι το τελευταίο κινεζικό τεχνολογικό όνομα που εισήλθε στην αγορά STAR της Σαγκάης, μετά την είσοδο της εταιρείας κατασκευής τσιπ μνήμης CXMT τον περασμένο μήνα, όταν η μετοχή της εκτοξεύτηκε 466% την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους.

Η Morgan Stanley τον Ιούνιο αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τις αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ της Κίνας σε 50.000 μονάδες φέτος, σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη εκτίμηση των 28.000. Η αμερικανική τράπεζα εκτίμησε ότι η αγορά ανθρωποειδών ρομπότ της Κίνας θα αυξηθεί από 2 δισ. δολάρια φέτος σε 15 δισ. δολάρια έως το 2030.