Χρηματιστήριο: «Μάχη» για τις 2.600 μονάδες

«Μάχη» για τη διατήρηση των 2.600 μονάδων, που λειτούργησαν το προηγούμενο διάστημα ως βραχυπρόθεσμη στήριξη, δίνει ο Γενικός Δείκτης. Πάνω από 1% οι απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών, στο «κόκκινο» όλος σχεδόν ο FTSE Large Cap.

«Μάχη» για τη διατήρηση των 2.600 μονάδων, επίπεδο που λειτούργησε το προηγούμενο διάστημα ως βραχυπρόθεσμη στήριξη, δίνει την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων, ωστόσο κινήσεις κατοχύρωσης κερδών παρατηρούνται και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με εξαίρεση τα διυλιστήρια και τη Viohalco.

Το επενδυτικό κλίμα διεθνώς παραμένει αδύναμο. Χθες οι πιέσεις στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών παρέσυραν χαμηλότερα τον S&P 500, ενώ οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς, αλλά παρέμειναν κοντά σε πολυετή υψηλά.

Οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο σημειώθηκαν καθώς επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεικτικά, η Moody’s εκτιμά ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των έξι μεγαλύτερων αμερικανικών hyperscalers θα μπορούσαν να φτάσουν τα 785 δισ. δολάρια το 2026 και να πλησιάσουν το 1 τρισ. δολάρια το 2027, κυρίως λόγω των επενδύσεων σε υποδομές AI και cloud. Την ίδια στιγμή, ο μεγάλος εταιρικός δανεισμός για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε data centers προστίθεται στην ήδη ιδιαίτερα υψηλή προσφορά κρατικών ομολόγων.

Αυτό, όπως εξηγούν ξένοι αναλυτές, ενισχύει τις ανησυχίες ότι η επενδυτική έκρηξη στο AI όχι μόνο αυξάνει τη συγκέντρωση της χρηματιστηριακής αγοράς σε λίγες μεγάλες εταιρείες, αλλά ενδέχεται επίσης να ανεβάζει γενικότερα το κόστος δανεισμού, καθώς το εταιρικό χρέος ανταγωνίζεται τα κρατικά ομόλογα για τα κεφάλαια των επενδυτών.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις» με το Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιμένει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν πλήρως εάν οι ΗΠΑ δεν άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών, δεν αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δεν καταργήσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και δεν τερματίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Έτσι, το Brent διατηρήθηκε χθες πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα διαπραγματεύεται πάνω από τα 92 δολάρια.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικτές τάσεις, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί οριακά κατά 0,04%, τον CAC στο Παρίσι να ενισχύευαι 0,29% και τον βρετανικό FTSE100 να κινείται στο -0,02%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.596,44 μονάδες με απώλειες 0,79%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών.

Σε αρνητικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 1,53% στις 3.024,29 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινείται μόνο η CrediaBank, η οποία ενισχύεται 0,74% στα 0,95 ευρώ. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Eurobank (-2,12%) και ακολουθούν η Εθνική (-1,67%), η Τράπεζα Κύπρου (-1,66%), η Alpha Bank (-1,54%), η Τρ. Πειραιώς (-1,07%) και η Optima Bank (-0,35%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,1 με μόλις 27 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 57 σε αρνητικό και 67 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 33,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,78 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Motor Oil, ενισχυμένη 1,76% στα 57,90 ευρώ, και ακολουθούν η Viohalco (+1,16%) και η Helleniq Energy (+0,67%).

Στον αντίποδα βρίσκονται οι Metlen (-0,95%), Coca-Cola HBC (-0,93%) και Jumbo (-0,91%), και ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Aegean (-0,66%), Aktor (-0,59%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,55%), ElvalHalcor (-0,55%), ΕΥΔΑΠ (-0,51%), ΔΑΑ (-0,38%), Lamda Development (-0,37%), Cenergy (-0,35%), ΟΤΕ (-0,20%), Τιτάν (-0,10%), ΔΕΗ (-0,09%) και Allwyn (-0,07%).