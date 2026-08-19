«Βράζουν» τα νερά της Ευρώπης - Τι ισχύει με Αιγαίο και Ιόνιο

Η Ελλάδα παρουσιάζει δύο εικόνες, με το Ιόνιο Πέλαγος να βρίσκεται σε «βαθύ κόκκινο» και το Αιγαίο να ξεχωρίζει, ως μία από τις ελάχιστες θάλασσες με «μπλε» σε όλο το μήκος της Νότιας, Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Την εμφάνισή τους στα νερά της Ευρώπης έχουν κάνει θαλάσσιοι καύσωνες (marine heatwaves), δηλαδή παρατεταμένες περίοδοι ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών του νερού των των ωκεανών που διαρκούν από μερικές ημέρες έως και μήνες, με την δυτική Μεσόγειο να βρίσκεται στο στόχαστρο καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026 ειδικά στα μέσα του Αυγούστου.

Η Ελλάδα παρουσιάζει δύο εικόνες, με το Ιόνιο Πέλαγος να βρίσκεται σε «βαθύ κόκκινο» και το Αιγαίο να ξεχωρίζει, ως μία από τις ελάχιστες θάλασσες με «μπλε» σε όλο το μήκος της Νότιας, Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένα της Θαλάσσιας Υπηρεσίας Copernicus για τις 13 Αυγούστου 2026, δείχνουν ανωμαλίες στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας σε όλη τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό.

Οι κόκκινοι και οι σκούροι κόκκινοι τόνοι υποδεικνύουν περιοχές όπου οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας ήταν πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Οι μεγαλύτερες ανωμαλίες, φτάνοντας περίπου τους 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο, καταγράφηκαν στη δυτική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στον Κόλπο του Λέοντα στα ανοικτά των ακτών της νότιας Γαλλίας.

Τιμές άνω των 5 βαθμών Κελσίου καταγράφηκαν επίσης στον Ατλαντικό στα ανοικτά της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ψυχρότερα από τον μέσο όρο νερά είναι ορατά σε τμήματα του Αιγαίου. Τα δεδομένα του Copernicus βοηθούν στην παρακολούθηση των θαλάσσιων καύσωνων, στην αξιολόγηση των συνθηκών των ωκεανών και στον εντοπισμό θερμικών ανωμαλιών που μπορεί να επηρεάσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα.