Τουρισμός

Τα ωραιότερα χωριά της Λέσβου που αξίζει να επισκεφτείτε

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Τα ωραιότερα χωριά της Λέσβου που αξίζει να επισκεφτείτε
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Από τον βορρά μέχρι τον νότο και από τα ορεινά χωριά μέχρι τους παραθαλάσσιους οικισμούς , η Λέσβος προσφέρεται για εξερεύνηση.

Η Λέσβος είναι ένα νησί που δεν είναι εύκολο να το ανακαλύψει κανείς σε λίγες μόνο μέρες, καθώς αποκαλύπτει σταδιακά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας πηγαίνει πίσω στον χρόνο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα γραφικά λιμανάκια και τις μικρές πλατείες με τα παλιά καφενεία.

Από τον βορρά μέχρι τον νότο και από τα ορεινά χωριά μέχρι τους παραθαλάσσιους οικισμούς , η Λέσβος προσφέρεται για εξερεύνηση.

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tags:
Νησιά
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