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Λαγκάρντ: «Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης»

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Λαγκάρντ: «Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης»
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δήλωσε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν στην τεχνολογία.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει πίσω καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Η Ευρώπη έχασε σε μεγάλο βαθμό την πρώτη ψηφιακή επανάσταση, καθώς τα εμπορικά οφέλη από την εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών καρπώθηκαν δυσανάλογα άλλες περιοχές», δήλωσε η Λαγκάρντ από τα κεντρικά γραφεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενεύη.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε αυτή την εμπειρία με την τεχνητή νοημοσύνη, τη δεύτερη ψηφιακή επανάσταση», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δήλωσε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν στην τεχνολογία. Επιπλέον, επικαλέστηκε στοιχεία από έρευνα, σύμφωνα με τα οποία οι εταιρείες της Ευρωζώνης θα κατευθύνουν φέτος περίπου το 9% των συνολικών επενδύσεών τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

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tags:
Κριστίν Λαγκάρντ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
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