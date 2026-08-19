Πρόταση 470 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της μεγαλύτερης εταιρείας ελαιολάδου στον κόσμο

Παράλληλα με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές.

Πρόταση εξαγοράς 470 εκατ. ευρώ για την Deoleo, τη μεγαλύτερη εταιρείας ελαιολάδου στον κόσμο κατέθεσε ο ισπανικός αγροδιατροφικός συνεταιριστικός όμιλος Dcoop.

Η μετοχή του μεγαλύτερου εμφιαλωτή και εμπόρου ελαιόλαδου διεθνώς σημειώνει ράλι 17% μετά την είδηση, με την Dcoop να παίρνει το προβάδισμα σε μια μάχη εξαγοράς που περιλαμβάνει ιταλικές, γαλλικές και αυστραλιανές εταιρείες.

Παράλληλα με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές.

Οι τιμές του ελαιολάδου έχουν μεταβληθεί δραματικά, ιδιαίτερα καθώς ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και οι πιέσεις από ασθένειες στα χωράφια επιμένουν.

Η εταιρεία κατασκευής εμπορικών σημάτων ελαιολάδου οικιακής χρήσης όπως οι Bertolli και Carbonell προειδοποίησε ότι μια περίοδος άνευ προηγουμένου αστάθειας έχει αναμφισβήτητα δώσει τη θέση της σε πιο σταθερές συνθήκες της αγοράς.