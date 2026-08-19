Kaspersky: Πάνω από τη μισή Gen Z έχει ήδη δεχθεί κυβερνοεπίθεση

Η Gen Z αφιερώνει μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε άλλη γενιά.

Παρόλο που περνά περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο και αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον ψηφιακό κόσμο, η Γενιά Z είναι λιγότερο πιθανό από τις υπόλοιπες να χρησιμοποιήσει λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) στις κινητές συσκευές ή να αλλάξει τακτικά κωδικούς πρόσβασης, σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποίησε το εσωτερικό κέντρο έρευνας αγοράς της Kaspersky με 7.200 συμμετέχοντες παγκοσμίως.

Η Gen Z αφιερώνει μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Η νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι το 57% των εκπροσώπων της περνά περισσότερο χρόνο online παρά offline – το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των γενεών που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα smartphones κατέχουν κεντρική θέση στην καθημερινότητά τους, καθώς το 67% τα αναφέρει ως την κύρια συσκευή που χρησιμοποιεί για τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η συνεχής αυτή συνδεσιμότητα συνοδεύεται από σημαντικά επίπεδα αυτοπεποίθησης. Σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες που ανήκουν στην Gen Z (59%) δηλώνουν ότι αισθάνονται άνεση και σιγουριά στο ψηφιακό περιβάλλον. Ωστόσο, μόλις το 28% θεωρεί ότι διαθέτει προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, γεγονός που αναδεικνύει το χάσμα ανάμεσα στην εξοικείωση με την τεχνολογία και στις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των ψηφιακών κινδύνων.

Η αυτοπεποίθηση αυτή δεν συνοδεύεται πάντα από αντίστοιχα μέτρα προστασίας. Μόλις το 27% των ερωτηθέντων της Gen Z χρησιμοποιεί λογισμικό προστασίας από ιούς στις κινητές συσκευές του, ποσοστό αισθητά χαμηλότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γενιές. Η συχνή αλλαγή κωδικών πρόσβασης είναι επίσης λιγότερο πιθανή σε αυτή τη γενιά.

Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς. Περισσότεροι από τους μισούς εκπροσώπους της Gen Z (52%) δηλώνουν ότι έχουν ήδη υποστεί επιθέσεις που αφορούσαν τις συσκευές, τους διαδικτυακούς λογαριασμούς ή τα προσωπικά τους δεδομένα. Συγκεκριμένα, το 17% έχει αντιμετωπίσει παραβίαση του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 12% έχει χάσει την πρόσβαση σε κάποιο λογαριασμό gaming.

Τα smartphones φιλοξενούν τα πιο πολύτιμα δεδομένα της Gen Z, αλλά η προστασία τους παραμένει περιορισμένη

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι τα smartphones περιέχουν ορισμένες από τις πιο πολύτιμες πληροφορίες της Gen Z. Το 38% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει ως απολύτως κρίσιμες τις φωτογραφίες και, αντίστοιχα, τα προσωπικά έγγραφα που αποθηκεύει στη συσκευή του. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γενιές, η Gen Z αποδίδει μεγαλύτερη αξία στα προσωπικά έγγραφα που διατηρεί στο κινητό της. Παράλληλα, το 30% θεωρεί εξαιρετικά σημαντικούς τους κωδικούς πρόσβασης και τα στοιχεία σύνδεσης στους λογαριασμούς του.

Παρά τη σημασία αυτών των πληροφοριών, τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα smartphones δεν προστατεύονται πάντα επαρκώς. Η χρήση λύσεων προστασίας της ψηφιακής ζωής από τους καταναλωτές παραμένει περιορισμένη, ιδιαίτερα μεταξύ της Gen Z, ενώ μόλις το 28% δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) των σημαντικών δεδομένων του από το κινητό του.

Αυτό δημιουργεί κινδύνους που υπερβαίνουν την απώλεια μίας συσκευής. Ένα παραβιασμένο smartphone μπορεί να προσφέρει στους κυβερνοεγκληματίες πρόσβαση σε προσωπικές φωτογραφίες, έγγραφα ταυτοποίησης, λογαριασμούς email, προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε πολλά ακόμη στοιχεία της ψηφιακής ζωής ενός χρήστη.