Μπέρναμ: «Δεν θα υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας ως τα Χριστούγεννα»

Στην Αγγλία ο αριθμός των ανθρώπων που ζούσαν στον δρόμο έφτασε το 2025 τις 4.793, αριθμό ρεκόρ, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δεσμεύθηκε να προσφέρει ως τα Χριστούγεννα στέγη σε όλους τους ανθρώπους που κοιμούνται στον δρόμο στην Αγγλία, ανακοινώνοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αστεγίας.

Από τις 20 Ιουλίου που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Μπέρναμ δεσμεύθηκε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα κοιμάται στον δρόμο, επαναλαμβάνοντας μια υπόσχεση που είχε δώσει - με μικτά αποτελέσματα- ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ.

Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε την περασμένη νύκτα προβλέπει ένα έκτακτο πακέτο χρηματοδότησης ύψους 102 εκατ. λιρών (περίπου 120 εκατ. ευρώ), το οποίο θα προστεθεί στα 340 εκατ. λίρες (397 εκατ. ευρώ) που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ τη διαχείρισή του θα αναλάβουν οι τοπικοί αξιωματούχοι.

«Οι τοπικοί αξιωματούχοι θα αποφασίσουν ποιο είδος βοήθειας είναι πιο απαραίτητη για την κοινότητά τους», εξήγησε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη 3.000 ανθρώπων τα επόμενα πέντε χρόνια και την παροχή 1.200 σπιτιών τα επόμενα τρία χρόνια ώστε οι άστεγοι να αποκτήσουν μόνιμη στέγη. Παράλληλα θα προσφέρονται υπηρεσίες υποστήριξης, όπως για παράδειγμα ψυχιατρική βοήθεια και προγράμματα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.

Σχολιάζοντας στον Guardian ότι το θέαμα ανθρώπων που κοιμούνται στον δρόμο είναι τόσο συνηθισμένο που «μοιάζει με κομμάτι του τοπίου», ο Μπέρναμ δεσμεύθηκε να ξεκινήσει μια εκστρατεία, στα πρότυπα αυτής που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της πανδημίας covid, ώστε αυτόν τον χειμώνα να μην υπάρχουν άστεγοι στους δρόμους της Αγγλίας.

Τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας covid-19, τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Everyone In», το οποίο προσέφερε βοήθεια σε περίπου 37.000 ανθρώπους οι οποίοι στεγάστηκαν σε ξενοδοχεία ή έκτακτες δομές.

«Το καταφέραμε στη διάρκεια της πανδημίας. Πήραμε τους ανθρώπους από το κρύο, διότι ως χώρα αποφασίσαμε ότι πρέπει να γίνει. Μπορούμε να το κάνουμε πάλι», τόνισε σε άρθρο του στον Guardian.

Παράλληλα ο επικεφαλής των Εργατικών ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ειδικής διάσκεψης το φθινόπωρο για την αντιμετώπιση της αστεγίας, στην οποία θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων επιχειρήσεις, ανθρωπιστικές και θρησκευτικές οργανώσεις, αλλά και τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι ανακοινώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού έγιναν δεκτές με συγκρατημένη ικανοποίηση από τις οργανώσεις αρωγής. Η μη κυβερνητική οργάνωση Shelter χαιρέτισε «την αλλαγή», αλλά κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει συνολικά τη στεγαστική κρίση και υπενθύμισε ότι σχεδόν 178.000 παιδιά ζουν σε προσωρινά καταλύματα.

Στην αντιπολίτευση, οι Συντηρητικοί επέκριναν μια ανακοίνωση χωρίς σχέδιο εφαρμογής, «ούτε λεπτομέρειες χρηματοδότησης». Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK χαρακτήρισε «αόριστη» τη δέσμευση της κυβέρνησης.

Στην Αγγλία ο αριθμός των ανθρώπων που ζούσαν στον δρόμο έφτασε το 2025 τις 4.793, αριθμό ρεκόρ, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία. Εξάλλου το Institute for Public Policy Research (IPPR) αναμένει αύξηση των αστέγων κατά 25% ως το 2030.

Συνολικότερα 382.000 άνθρωποι στην Αγγλία δεν διέθεταν το 2025 μόνιμη κατοικία, σύμφωνα με τη Shelter.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ