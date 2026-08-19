Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Χωροταξικό ΑΠΕ: Νέοι «κόφτες» στο παρά πέντε - Πού ανοίγει παράθυρο και ποια έργα «σώζονται»

Πένη Χαλάτση
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Χωροταξικό ΑΠΕ: Νέοι «κόφτες» στο παρά πέντε - Πού ανοίγει παράθυρο και ποια έργα «σώζονται»
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Το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ διατηρεί βασικούς «κόφτες», προσθέτει νέες ζώνες αποκλεισμού, αλλά ανοίγει παράθυρο για ορισμένα αιολικά και προστατεύει ώριμα έργα που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένη αδειοδοτική φάση.

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tags:
Χωροταξικό Σχέδιο
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
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