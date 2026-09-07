Μπακογιάννη: «Ο Σαμαράς βγάζει χολή, αλλά αυτό θα μας κάνει καλό»

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την πιθανότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια από την Ελλάδα, για τις πολιτικές εξελίξεις και την επόμενη ημέρα στη ΝΔ μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την πιθανότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια από την Ελλάδα, για τις πολιτικές εξελίξεις και την επόμενη ημέρα στη ΝΔ μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ. Η πρώην υπουργός άσκησε σκληρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τις δηλώσεις του τελευταίου την Κυριακή εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής της κυβέρνηση συνολικά.

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«Τα 12 μίλια είναι δικαίωμά μας»

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, σημειώνοντας ωστόσο ότι η απόφαση για το πότε και με ποιον τρόπο θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση.

«Η Ελλάδα έχει αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει στα 12 μίλια, με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Από εκεί και πέρα, το πότε και πώς θα το κάνουμε είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Οπότε, η κυβέρνηση θα αποφασίσει, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί είχαμε και άλλες κυβερνήσεις. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκήσει», ανέφερε.

Για την κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κ. Μπακογιάννη εκτίμησε ότι σήμερα υπάρχει ένταση, διευκρινίζοντας πως οι σχέσεις των δύο χωρών δεν ακολουθούν μια σταθερή πορεία, αλλά εναλλάσσονται μεταξύ περιόδων ύφεσης και έντασης.

«Με την Τουρκία δεν ήταν ποτέ ευθύγραμμες οι σχέσεις μας. Περνάγαμε περίοδο ύφεσης και περνάγαμε περίοδο έντασης», είπε, υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία περίοδος ύφεσης διήρκεσε περίπου τρία χρόνια.

Παρά την επιστροφή της έντασης, η ίδια τόνισε ότι ο διάλογος με την Άγκυρα παραμένει ανοιχτός και ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις και ειρήνη.

«Εμείς επιθυμούμε καλές σχέσεις. Θα μιλήσουμε και με τους Τούρκους και η βούληση της Ελλάδος είναι να έχουμε ειρήνη. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα», σημείωσε.

Οι τρεις λόγοι που ανησυχούν την Τουρκία

Ερωτηθείσα τι έχει προκαλέσει τη νέα ένταση από την τουρκική πλευρά, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτος, όπως είπε, είναι η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, την οποία η Τουρκία δεν είχε αντιμετωπίσει σε αυτή την έκταση τα προηγούμενα 25 χρόνια. «Το πρώτο πράγμα είναι ότι βλέπουμε μια αμυντική θωράκιση της Ελλάδος, την οποία δεν είχαν δει τα τελευταία 25 χρόνια», ανέφερε.

Η ίδια έσπευσε να υπογραμμίσει ότι, σε περίπτωση μιας σοβαρής κρίσης, η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις συμμαχίες της.

«Κακά τα ψέματα, κύριοι, αν, ο μη γένοιτο, γίνει κάτι, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Καλές οι συμμαχίες, αλλά εμείς είμαστε που θα πολεμήσουμε», είπε, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην υπάρχουν αυταπάτες ως προς τον ρόλο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δεύτερος παράγοντας είναι, σύμφωνα με την ίδια, η ενίσχυση της σχέσης Ελλάδας - Ισραήλ. Όπως είπε, η συγκεκριμένη σχέση προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Τουρκία, καθώς το Ισραήλ αποτελεί για την τουρκική ηγεσία «τον μεγάλο εχθρό».

Τρίτος παράγοντας είναι η γενικότερη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και η ενίσχυση των ελληνικών σχέσεων με τις χώρες του Κόλπου.

Η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του Κόλπου, σημειώνοντας ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και στην παρουσία των ελληνικών Patriot.

Κατά την ίδια, όλες αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν «μια πολύ μεγάλη διπλωματική αναστάτωση» στην περιοχή.

«Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός»

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η ελληνική αμυντική ενίσχυση δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα.

«Εμείς αμυντικά θωρακιζόμαστε, δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός. Δεν έχουμε βλέψεις, αλλά δεν θα δεχθούμε κιόλας να μας αμφισβητήσουν τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δική μας κυριαρχία», τόνισε.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η κ. Μπακογιάννη δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να το αποκλείσει.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι ο διάλογος είναι απαραίτητος ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους.

«Θεωρώ ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους», είπε, θυμίζοντας ότι και η ίδια ως υπουργός Εξωτερικών δεν είχε διακόψει τον διάλογο με κανέναν, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν κινήσεις που δεν είχαν προηγούμενο στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, στην αμυντική θωράκιση του Αιγαίου, στις συμφωνίες με άλλες χώρες και στη συνεργασία με την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι η Αθήνα προχωρά «βήμα-βήμα».

Όπως είπε, η συγκεκριμένη πολιτική δημιουργεί ανασφάλεια στο τουρκικό κατεστημένο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάδα επιδιώκει αντιπαράθεση.

Το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον της συνέντευξης συγκέντρωσαν οι αναφορές της κ. Μπακογιάννη στον Αντώνη Σαμαρά και στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Αναφερόμενη αρχικά στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «εξαιρετικά καλό», λέγοντας ότι έδειξε δύναμη και ότι «είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι του γίνεται» και έχει μετρήσει «το κάθε ευρώ».

Συνέδεσε, μάλιστα, τη συζήτηση για την πολιτική σταθερότητα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης.

Όπως είπε, δεν είναι μόνο μια πιθανή ένταση με την Τουρκία που θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα, αλλά και μια απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου εξαιτίας της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην πρόσφατη επίσκεψή της στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «τρόμαξε» από το επίπεδο των τιμών και περιγράφοντας την κατάσταση ως «τρέλα».

Με αυτό το σκεπτικό, υποστήριξε ότι σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον έχει ιδιαίτερη σημασία η ύπαρξη μιας κυβέρνησης που μπορεί να παρέχει ασφάλεια και να «καλύπτει την πλάτη» των πολιτών.

Σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός μπορούν να πετύχουν τον στόχο της αυτοδυναμίας, η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα εξετάσει την κατάσταση και τις διαθέσιμες πολιτικές επιλογές.

Όταν, όμως, ρωτήθηκε εάν ο Αντώνης Σαμαράς και ένας νέος πολιτικός σχηματισμός μπορούν να στερήσουν από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία, η απάντησή της ήταν σαφής: «Ενδεχομένως. Ενδεχομένως».

«Ο Σαμαράς είπε όλα τα επιχειρήματα Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου»

Η κ. Μπακογιάννη άσκησε στη συνέχεια σφοδρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά για την τοποθέτησή του, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε επιχειρήματα που παραπέμπουν στην αντιπολιτευτική κριτική άλλων κομμάτων.

«Ο κ. Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί», ανέφερε.

Και πρόσθεσε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο: «Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν θα μας κάνει κακό».

Στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως είπε, έζησε η ίδια και το οποίο, κατά την εκτίμησή της, δείχνει ότι η στάση του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε, πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη είχε συναντήσει φίλους της, μέλη της Νέας Δημοκρατίας από τη Θράκη, οι οποίοι της είχαν δηλώσει ότι δεν επρόκειτο να ψηφίσουν τη ΝΔ και ότι θα έμεναν στο σπίτι. «Δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά ότι της είχαν αναφέρει.

Το ίδιο βράδυ, ωστόσο, όπως αποκάλυψε, έλαβε μήνυμα από τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν αλλάξει στάση μετά την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά. «Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Θα ψηφιστούν. Θα συσπειρώσουν», ήταν, σύμφωνα με την ίδια, το μήνυμα που έλαβε.

Η κ. Μπακογιάννη εξήγησε ότι, κατά την άποψή της, έχει σημασία ποιος εκφράζει μια συγκεκριμένη κριτική, αναφερόμενη στην πολιτική διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά και στη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.

«Ένας άνθρωπος που έχει ρίξει κυβέρνηση της ΝΔ και η παράταξη τον τίμησε»

Αναφερόμενη στον Αντώνη Σαμαρά, η Ντόρα Μπακογιάννη στάθηκε στην πολιτική του διαδρομή και στη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό που, όπως είπε, «έχει ρίξει μια κυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία» και στη συνέχεια επέστρεψε στην παράταξη, έγινε αρχηγός και τιμήθηκε από αυτήν.

«Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον πήραν πίσω στη Νέα Δημοκρατία κι έγινε αρχηγός. Τον τίμησε αυτή η παράταξη», είπε, αναφερόμενη στην επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία και στην ανάδειξή του στην ηγεσία του κόμματος.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη δική της συμβολή στην προσπάθεια ανάκαμψης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας: «Εγώ έδωσα αγώνα για τον Σαμαρά όταν επιστρέψαμε το 2018, από το 10% να το κάνουμε 28%. Φτάνουμε το έρημο 28%, είμαστε πρώτο κόμμα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κυβερνητική περίοδο της Νέας Δημοκρατίας και στη συνεργασία με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Φώτη Κουβέλη, κάνοντας ειδική αναφορά στην απόφαση για το κλείσιμο της ΕΡΤ.

«Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά, όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Θα θυμάστε όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο», είπε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μπακογιάννη επέκρινε, παράλληλα, την επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να στρέφεται σήμερα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας» και επισήμανε ότι από την ημέρα της εκλογής του παραμένει πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις.

«Και έρχεται σήμερα και κάνει κριτική στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγη είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις...», ανέφερε.

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε τη στάση του κ. Σαμαρά ως αποτέλεσμα προσωπικής πικρίας και έντονης δυσαρέσκειας, λέγοντας: «Είναι ένα γινάτι και μια χολή, την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μετακίνησης στελεχών

Σε ερώτηση για το εάν η ρήξη με τον Αντώνη Σαμαρά είναι οριστική και εάν υπάρχουν εν ενεργεία βουλευτές ή πρώην στελέχη της ΝΔ που μπορεί να μετακινηθούν προς τον νέο πολιτικό φορέα, η κ. Μπακογιάννη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

«Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα», απάντησε, εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την «τεχνογνωσία» για να διαχειριστεί την κατάσταση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο να προκληθεί πολιτική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξεταστεί με δεδομένο ότι η διάσπαση της παράταξης στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε σοβαρές πολιτικές συνέπειες.

Σε ερώτηση για το σε ποιο εκλογικό κοινό απευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς, απάντησε ότι απευθύνεται κυρίως «σε κάποιους πολύ δεξιούς, οι οποίοι έχουν στενοχωρηθεί».

Η ίδια δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να επαναφέρει αυτούς τους ψηφοφόρους, επισημαίνοντας ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν «το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε και στο casus belli, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει απαντήσεις στα επιχειρήματα που τίθενται από την πλευρά Σαμαρά και διερωτήθηκε γιατί ο ίδιος δεν είχε θέσει αντίστοιχα ζητήματα όταν ήταν πρωθυπουργός.

«Γιατί δεν μιλούσες εσύ για το casus belli; Γιατί μίλησε ο Μητσοτάκης για το casus belli και δεν μίλησες εσύ, το οποίο το επαναφέρανε οι Τούρκοι σήμερα; Γιατί δεν τα έκανες εσύ;», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν χρειαζόμαστε αντιπάλους»

Για τον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική επιστροφή του, η κ. Μπακογιάννη απέφυγε να προδικάσει τον ρόλο που θα διαδραματίσει, σημειώνοντας ότι τους πολιτικούς αντιπάλους τους αναδεικνύει ο ελληνικός λαός.

«Δεν χρειαζόμαστε αντιπάλους. Αντιπάλους χρίζει ο ελληνικός λαός», ανέφερε.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο κ. Τσίπρας αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πολιτικούς παίκτες, σημειώνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα διαμορφωθεί γύρω από την επιλογή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Ανδρουλάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Κυριάκου Βελόπουλου και άλλων πολιτικών δυνάμεων.

«Το ερώτημα σήμερα έχει αρχίσει και διαμορφώνεται πλήρως. Δηλαδή, το δίλημμα είναι σαφές», είπε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι παραμένει στρατευμένη στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας: «Εγώ, Νέα Δημοκρατία είμαι, για τη Νέα Δημοκρατία θα βοηθώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό».

Η AfD και η ανησυχία για την Ευρώπη

Κλείνοντας, η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στη μεγάλη εκλογική νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η άνοδος της γερμανικής ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

«Εχθές πήγαν να πάθουν εγκεφαλικό. 44% το AfD. 44%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη; Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα;», ανέφερε.

]Η πρώην υπουργός έκανε λόγο για ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον μεγάλης πολιτικής αστάθειας, αναφέροντας τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων και τις δυσκολίες συνεννόησης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έθεσε το ερώτημα εάν ο Έλληνας ψηφοφόρος θα επιλέξει την πολιτική αστάθεια.

«Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια;», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα είναι ένα από τα βασικά διλήμματα που θα τεθούν ενώπιον των ψηφοφόρων.

«Αστάθεια σίγουρα θα υπάρχει. Εδώ είναι το ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα θα τεθεί πάρα πολύ ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Διότι αυτό είναι η δημοκρατία», κατέληξε.