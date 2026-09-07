Ευρωζώνη: Σε υψηλό τετραετίας το επενδυτικό κλίμα

Ο δείκτης Sentix αυξήθηκε στις 5,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 0,9 μονάδες τον Αύγουστο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη 2,0 των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Το επενδυτικό ηθικό στην ευρωζώνη έφτασε σε υψηλό τετραετίας και πλέον τον Σεπτέμβριο, χάρη στην βελτίωση των προσδοκιών και των οικονομικών συνθηκών, που υποδηλώνουν εμπιστοσύνη σε μια ανάκαμψη, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Sentix για την ευρωζώνη αυξήθηκε στις 5,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 0,9 μονάδες τον Αύγουστο, ξεπερνώντας με άνεση την πρόβλεψη 2,0 των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Η μέτρηση σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο του δείκτη, ο οποίος έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης αυξήθηκε στις -3,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο από -8,0 μονάδες τον Αύγουστο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε κατά 3,5 μονάδες φτάνοντας τις 13,8 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

«Η γερμανική οικονομία, η οποία υστερεί, όχι μόνο δεν εμποδίζει αυτή την εξέλιξη, αλλά συμβάλλει σημαντικά σε αυτήν τον Σεπτέμβριο», αναφέρει η Sentix.

Ο δείκτης της Sentix για τη μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου, αυξήθηκε στις -2,8 μονάδες από -11,9 μονάδες, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη άνοδό του και την υψηλότερη ένδειξη από τον Ιούλιο του 2025.