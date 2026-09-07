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Live η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ

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Live η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ
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Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σήμερα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σήμερα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η σχετική συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου.

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tags:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
Κυριάκος Πιερρακάκης
Θάνος Πετραλιάς
Νίκος Παπαθανάσης
ΔΕΘ 2026
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