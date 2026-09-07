ΕΕΑΑ: Αξιοποιήθηκαν 516 χιλ. τόνοι υλικών συσκευασίας το 2025 - Στο 151% του στόχου

Η ΕΕΑΑ αποτελεί κεντρικό και αξιόπιστο πυλώνα στο οικοσύστημα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Ελλάδα, διατηρώντας μία σταθερή αναπτυξιακή πορεία με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ένα ακόμα έτος ισχυρών επιδόσεων για την Ανακύκλωση Συσκευασιών καταγράφει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), με το Σύστημά της να ενισχύει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά του και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης πόρων. Το 2025, η ΕΕΑΑ υπερκάλυψε τον στόχο της, ενώ συνέχισε την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, νέες τεχνολογίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΕΕΑΑ αποτελεί κεντρικό και αξιόπιστο πυλώνα στο οικοσύστημα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Ελλάδα, διατηρώντας μία σταθερή αναπτυξιακή πορεία με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, κατά το περασμένο έτος, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πέτυχε την αξιοποίηση 516 χιλ. τόνων υλικών συσκευασίας, έναντι υποχρέωσης 342 χιλ. τόνων, φτάνοντας το 151% του στόχου της. Επιπλέον, η ΕΕΑΑ ανακύκλωσε περίπου 49 χιλ. τόνους λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών (υλικά μη συσκευασίες, κυρίως χαρτί εντύπων). Οι ποσότητες αυτές, αν και δεν περιλαμβάνονται στη νομική υποχρέωση της ΕΕΑΑ, συνεισφέρουν στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων, οι οποίοι είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου 455 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό και λειτουργικές δαπάνες, διασφαλίζοντας ότι το Σύστημά της μπορεί να ανταποκριθεί και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες του 99% του πληθυσμού της χώρας. Η επιχειρησιακή λειτουργία του Συστήματος υποστηρίζεται από 185.000 Μπλε Κάδους και 10.900 Μπλε Κώδωνες για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών, με κύριο προσανατολισμό τον κλάδο HoReCa, εξυπηρετώντας περισσότερες από 23.400 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ο στόλος των οχημάτων συλλογής που έχει παραδοθεί στους Δήμους ανέρχεται σε 557 οχήματα, τα οποία πραγματοποίησαν το 2025 περισσότερα από 123.000 δρομολόγια συλλογής που κατέληξαν στα 35 συνεργαζόμενα Κέντρα Διαλογής (ΚΔΑΥ), εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα.

Συγχρόνως, με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η ΕΕΑΑ συνεχίζει να επενδύει στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη διαρκή αναβάθμιση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας του Συστήματός της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ΚΔΑΥ Θέρμης, όπου η ενσωμάτωση προηγμένων λύσεων, όπως η ρομποτική διαλογή, έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών ανάκτησης και διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. Στόχος της ΕΕΑΑ είναι η σταδιακή επέκταση και αξιοποίηση αντίστοιχων τεχνολογικών εφαρμογών στο σύνολο του δικτύου των συνεργαζόμενων ΚΔΑΥ.

Ωστόσο, παρά τη θετική της πορεία, η ΕΕΑΑ αναπτύσσει τη λειτουργία της σε ένα σύνθετο περιβάλλον με αρκετές προκλήσεις, όπως η εισφοροδιαφυγή, η οποία εξακολουθεί να περιορίζει σοβαρά τις δυνατότητες του Συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), το ποσοστό εισφοροδιαφυγής ανέρχεται σε 45% και αφορά ποσότητες Αποβλήτων Συσκευασίας που δεν δηλώνονται και δεν διαχειρίζονται μέσω των προβλεπόμενων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές και να μην εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι, έχουν στερηθεί από τον τομέα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών πόροι που υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των υποδομών.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), κ. Μιχάλης H. Οικονομάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή η χρονιά αποτελεί ορόσημο για την ΕΕΑΑ, καθώς σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 25 ετών επιτυχημένης και αδιάλειπτης πορείας στην Ανακύκλωση Συσκευασιών. Αυτή η διαδρομή δεν αποτελεί μόνο μια ιστορία επιτευγμάτων, αλλά την έμπρακτη επιβεβαίωση της ουσιαστικής συμβολής μας στην κυκλική οικονομία. Τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα είναι το επιστέγασμα μιας εκτεταμένης αλυσίδας συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 4.100 Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις, τη συνεργασία με το 94% των Δήμων της χώρας, την επιχειρησιακή υποστήριξη των 35 Κέντρων Διαλογής και, πάνω από όλα, την ενεργή συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών που επιλέγουν καθημερινά την Ανακύκλωση Συσκευασιών μέσω των Μπλε Κάδων και Μπλε Κωδώνων».

Τέλος, η ΕΕΑΑ δίνει έμφαση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα έργα του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της Ανακύκλωσης Συσκευασιών προϋποθέτει τη συλλογική προσπάθεια και τη διαμόρφωση μίας σταθερής περιβαλλοντικής κουλτούρας. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει μια στοχευμένη στρατηγική που συνδυάζει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για τη νέα γενιά, δυναμική παρουσία σε μεγάλα κοινωνικά και αθλητικά γεγονότα για το ευρύ κοινό, καθώς και πανελλαδικές εκστρατείες ενημέρωσης.