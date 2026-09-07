Κεραμέως: Εφαρμόζουμε πολιτικές που δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο, επιστρέφουμε μέρισμα στην κοινωνία

Στα μέτρα που αφορούν συνταξιούχους και εργαζόμενους, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τον κατώτατο μισθό, τις ασφαλιστικές εισφορές και την ανεργία, αναφέρθηκε η Νίκη Κεραμέως.

Τα τρία δομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανέπτυξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι έχει δημιουργηθεί μία «σφραγίδα αξιοπιστίας» καθώς οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού υλοποιούνται και υπογράμμισε ότι «αυτό είναι κάτι που διαφοροποιεί τον Κυριακό Μητσοτάκη και την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Τόνισε μάλιστα ότι «αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και δη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ» καθώς «ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε ένα δομημένο, απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα ύψους 2,2 δισ. ευρώ γιατί τόσο αντέχει η ελληνική οικονομία. Για να μην πάθουμε αυτά που είχαμε πάθει πριν από μερικά χρόνια, με τις ακοστολόγητες παροχές και όταν άλλοι έταζαν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν».

Όπως τόνισε η υπουργός, «εμείς θεσπίζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες οδηγούν σε δημιουργία δημοσιονομικού χώρου. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο αξιοποιούμε για να επιστρέψουμε μέρισμα πίσω στην κοινωνία».

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, προστατεύοντας σήμερα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

«Αυτό το μέτρο οδήγησε σε δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, δηλαδή κέρδισαν περισσότερα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το χώρο χρησιμοποιήσαμε για να πάμε να καταργήσουμε τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου».

Η κα Κεραμέως εξήγησε ότι η κυβέρνηση πορεύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο: «Θεσπίζουμε πολιτικές, τις εφαρμόζουμε, δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο, αυτόν τον χώρο, όχι περισσότερο. Γιατί όχι περισσότερο; Γιατί όσο είμαστε εμείς κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ποτέ ξανά η χώρα να φτάσει στο χείλος του γκρεμού, όπως έφτασε κατά την περίοδο της προηγούμενης διακυβέρνησης, ούτε να κάνουν ουρά στα ΑΤΜ οι συμπολίτες μας για 60 ευρώ».

Το πρώτο μέτρο που ανέπτυξε η υπουργός αφοράστην εξαγγελία για χορήγηση τακτικής ενίσχυσης κάθε Νοέμβριο, ύψους 400 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο άνω των 65 ετών.

Όπως εξήγησε η υπουργός, η ενίσχυση καθορίστηκε αρχικά στα 250 ευρώ, έπειτα στα 300 και εφεξής καθορίζεται στα 400 ευρώ και καθίσταται τακτική, η οποία θα χορηγείται τον Νοέμβριο κάθε έτους σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, στους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου και στους συμπολίτες μαςμε αναπηρία καθώς και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Σύμφωνα με την κα Κεραμέως, εφεξής 270.000 περισσότεροι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν την αυξημένη ενίσχυση του Νοεμβρίου σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση και συνολικά 2,2 εκατομμύρια πολίτες.

Υπενθύμισε δε ότι αυτή η ενίσχυση «προστίθεται στην αύξηση των συντάξεων που γίνεται πλέον εδώ και 4 χρόνια από 1ης Ιανουαρίου.Θα γίνει νέα αύξηση από 1ης Ιανουαρίου 2027 στις συντάξεις που θα πληρωθούν τον Δεκέμβριο. Και για πρώτη φορά δεν θα συμψηφιστεί αυτή η αύξηση με την προσωπική διαφορά. Από 1η Ιανουαρίου καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά για όλους. Το 50% έχει ήδη καταργηθεί.Από τον Ιανουάριο τέρμα η προσωπική διαφορά, δεν συμψηφίζεται πλέον καμία προσωπική διαφορά».

Σχετικά με το δεύτερο εξαγγελθέν μέτρο για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η κα Κεραμέως σχολίασε ότι το 2019 ήταν στα 650 ευρώ ενώ σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ, αύξηση που αγγίζει το 41,5%, προσθέτοντας ότι «όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός η νέα αύξηση στην οποία είμαστε πολύ κοντά πλέον διότι θα γίνει την 1η Απριλίου στο υπουργικό Συμβούλιο του Μαρτίου θα συζητηθεί αναλυτικά αυτή η νέα αύξηση, θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ με την πρόβλεψή μας ότι 1η Ιανουαρίου του 2028 θα έχουμε φτάσει τα 1000 ευρώ κατώτατο μισθό».

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στο τρίτο μέτρο που αφορά στη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, λέγοντας ότι το 2019 ήταν στο 40%, ενώ τώρα στο 34%. «Με αυτήν τη νέα μείωση, αγγίζουμε τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Σημαίνει περισσότερα λεφτά κάθε μήνα στην τσέπη του εργαζομένου. Εν προκειμένω, διότι οι ασφαλιστικές εισφορές, αυτή η μείωση, θα είναι όλη υπέρ εργαζομένων. Άρα να πώς, κάτι το οποίο επανέρχεται πολύ συχνά στον δημόσιο διάλογο, πώς μπορούμε να μειώσουμε το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Πώς το κάνουμε αυτό; Έχει δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο αξιοποιούμε για να πληρώνουν λιγότερο οι εργαζόμενοι. Είχαμε από τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές στην Ευρώπη. Πλέον είμαστε περίπου στο μέσο όρο. Όσο καλύτερα πηγαίνει η χώρα, όσο αν θέλετε εφαρμόζονται οι πολιτικές, και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, εμείς τι θέλουμε; να κάνουμε δύο πράγματα. Να καταργούμε ή να μειώνουμε φόρους και επιβαρύνσεις από την μία, και από την άλλη να αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις».

Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η κα Κεραμέως διευκρίνισε ότι στόχος της είναι η στήριξη των μελλοντικών γενεών και τόνισε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις για την τιμαριθμοποίησή της. «Όταν ξεκίνησαν να δίνονται οι αυξήσεις στις συντάξεις, που είχανε παγώσει για πάρα πολλά χρόνια, παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Αυτοί που ξεπερνούσαν τα 1.400 ευρώ, πάνω από τα οποία ξεκινούσε να εφαρμόζεται η εισφορά αλληλεγγύης, επειδή περνούσαν κλίμακα, βρίσκονταν με λιγότερα από όσα είχαν πριν την αύξηση. Πήγαμε και το φτιάξαμε αυτό, περάσαμε ειδικές διατάξεις για να «τιμαριθμοποιήσουμε» την εισφορά αλληλεγγύης και να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο», είπε η υπουργός και υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που η κατάργησή του αφενός κοστίζει πάρα πολύ και αφετέρου είναι αναγκαίο για τις επόμενες γενιές.

Τέλος, η υπουργός έκανε ειδική αναφορά στη νέα μείωση της ανεργίας που κατέγραψαν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια, η ανεργία έπεσε στο 7,9%.

«Πίσω από το δείκτη είναι οι άνθρωποι κι όταν μιλάμε για μία ανεργία που είναι στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 18ετίας, σημαίνει ότι πάνω από 560 χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν δούλευαν, σήμερα δουλεύουν, μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και μπορούν να φροντίσουν για τους ίδιους και τις οικογένειές τους».