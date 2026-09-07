Στο 1,9% η ανάπτυξη του β' τριμήνου

Αύξηση κατά 1,9% παρουσίασε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο φέτος, σε σύγκριση με αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, καταγράφοντας οριακή επιβράδυνση σε σχέση με το 2% του πρώτου τριμήνου.

Σημειώνεται πως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,1% έναντι 12,1% το πρώτο τρίμηνο, εξαιτίας των φτωχών επιδόσεων του α΄ τριμήνου του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το δεύτερο τρίμηνο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2025.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,7%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,3%.

Τριμηνιαίες μεταβολές