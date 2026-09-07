Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής - «Βαρίδι» o κλάδος του αυτοκινήτου

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε απροσδόκητα τον Ιούλιο, η μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, λόγω κυρίως της ισχυρής πτώσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε απροσδόκητα τον Ιούλιο, η μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, λόγω κυρίως της ισχυρής πτώσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή μειώθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Destatis. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αύξηση 0,2%. Τα στοιχεία για τον Ιούνιο, τα οποία αρχικά έδειχναν μια μικρή αύξηση, αναθεωρήθηκαν στο μηδέν.

Η μείωση που καταγράφηκε τον Ιούλιο οφείλειται κυρίως στη μείωση 9,2% της παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την Γερμανική Ένωση Αυτοκινήτων να επικαλείται ως βασική αιτία τη διακοπή της παραγωγής για πολλές εβδομάδες.

Ο λιγότερο μεταβλητός κινητός μέσος όρος τριμήνου ήταν 0,4% υψηλότερος από ό,τι την προηγούμενη περίοδο.

Εξαιρουμένων της ενέργειας και των κατασκευών, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 2,2%, με πτώση στα κεφαλαιουχικά αγαθά (-3,4%), τα καταναλωτικά αγαθά (-2,2%) και τα ενδιάμεσα αγαθά (-0,2%).

Η έκθεση καταδεικνύει τον δύσκολο δρόμο που καλείται να διανύσει η Γερμανία καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη.

Ωστόσο, μετά από μια πρόσφατη σειρά θετικών οικονομικών δεδομένων, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η οικονομία θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά 1% φέτος, διπλάσιο ρυθμό από αυτόν που είχε προβλεφθεί μόλις πριν από τρεις μήνες.

Η ανάπτυξη αποδείχθηκε εκπληκτικά ισχυρή στο δεύτερο τρίμηνο και αναμένεται να επιταχυνθεί, με τις δημόσιες υποδομές, την ανασυγκρότηση του στρατού και τις επενδύσεις στο ψηφιακό μέλλον να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η τρίτη συνεχόμενη αύξηση στις εργοστασιακές παραγγελίες τον Ιούλιο θα ενισχύσει τη δυναμική στο εγγύς μέλλον. Ενώ οι κατασκευαστές πλοίων, τρένων και αεροσκαφών ωφελήθηκαν ιδιαίτερα από την αυξημένη ζήτηση, ο κλάδος του αυτοκινήτου συνέχισε να δοκιμάζεται.

Οι τελευταίες προσπάθειες της Volkswagen να ανταποκριθεί στην πτώση των πωλήσεων στην Κίνα, το υψηλό κόστος και τα προβλήματα λειτουργικότητας των εργοστασίων, καταδεικνύουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα μια σαρωτική αναδιάρθρωση που περιλαμβάνει επιπλέον 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας - περίπου οι μισές στη Γερμανία.

«Αν και η παραγωγή στη μεταποίηση παρέμεινε σχετικά ισχυρή στο δεύτερο τρίμηνο, παρά τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, οι συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή φαίνεται τώρα να προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη επιβάρυνση», δήλωσε το Υπουργείο Οικονομίας τη Δευτέρα. «Συνολικά, οι προοπτικές για μια ευρύτερη ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά το υπόλοιπο του έτους παραμένουν επομένως υποτονικές» ανέφερε.