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Το Περού διέκοψε τις σχέσεις του με το Ιράν

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Το Περού διέκοψε τις σχέσεις του με το Ιράν
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Η κυβέρνηση του Περού, που ευθυγραμμίζεται με αυτήν των ΗΠΑ, προχωρά στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν.

Η κυβέρνηση του Περού, που ευθυγραμμίζεται με αυτήν των ΗΠΑ, προχωρά στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν, που κατηγόρησε για «κλιμάκωση των συγκρούσεων» στη Μέση Ανατολή και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιου περάσματος στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων, γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Στη βάση της ιστορικής ειρηνιστικής τάσης» της, η κυβέρνηση του Περού «έλαβε την απόφαση να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με την Ισλαμική Δημοκρατία», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της περουβιανής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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Ιράν
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