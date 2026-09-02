Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά - Αγνοούνται 10 ναυτικοί

Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη Θάλασσα του Μαρμαρά την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τελευταία ενημέρωση: 10:05

Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη Θάλασσα του Μαρμαρά την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Το εμπορικό πλοίο ALSU, που ταξίδευε από το Κοτζάελι προς την Αλιάγα, και το εμπορικό πλοίο TUĞBERK İMAMOĞLU, που έπλεε από το λιμάνι του Ισκεντερούν προς το Καραντενίζ Ερεγλί, συγκρούστηκαν για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα τη βύθιση του δεύτερου.

Το πλήρωμα των 10 ατόμων που επέβαιναν σε αυτό αγνοούνται.

«Καθώς το Tugberg Imamoglu δεν απαντά σε καμιά κλήση και δεν υπάρχει σύνδεση με τα κινητά τηλέφωνα του πληρώματος παρά τις προσπάθειες του Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, εκτιμάται ότι το φορτηγό πλοίο βυθίσθηκε», ανακοίνωσε μέσω του X η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων. «Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης άρχισαν αμέσως», πρόσθεσε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση από θάλασσα και αέρα για να εντοπιστεί το πλήρωμα.