Οι προθεσμίες, η μεταβατική περίοδος, τα πρόστιμα αλλά και τα αιτήματα για παράταση έως τον Μάρτιο του 2027.

Χιλιάδες ενημερωτικά email αποστέλλει τις τελευταίες ημέρες η ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις, οι οποίες από την 1η Οκτωβρίου 2026 θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φάση εφαρμογής του νέου καθεστώτος, η οποία αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ.

Τα μηνύματα της ΑΑΔΕ υπενθυμίζουν τις προθεσμίες που τρέχουν και προειδοποιούν για τις κυρώσεις που ενεργοποιούνται τόσο σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της απαιτούμενης δήλωσης όσο και όταν τα τιμολόγια εκδίδονται με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που προβλέπει το νέο πλαίσιο.

Σύμφωνα με τα «ραβασάκια» που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όσες έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατ. ευρώ, με βάση τη δήλωση για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023.

Η υποχρέωση αφορά τις συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (B2G), στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ήδη υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων. Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη περάσει στο νέο καθεστώς από τις 2 Μαρτίου 2026, ενώ από την ίδια ημερομηνία είναι υποχρεωτική και η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους λήπτες.

Η μεταβατική περίοδος

Για τη δεύτερη φάση εφαρμογής προβλέπεται ένα τρίμηνο σταδιακής προσαρμογής. Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών. Για να αξιοποιήσουν, όμως, αυτή την περίοδο προσαρμογής θα πρέπει να έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση στο myDATA, δηλώνοντας ως ημερομηνία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Πώς θα εκδίδονται τα τιμολόγια

Με την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα εκδίδονται με δύο τρόπους:

Μέσω παρόχου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Η έκδοση μπορεί να γίνεται από την εφαρμογή «timologio» ή από την εφαρμογή για κινητές συσκευές «myDATAapp». Μέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών και ταυτόχρονης διαβίβασής τους στην πλατφόρμα myDATA.

Οι «καμπάνες»

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το καθεστώς κυρώσεων για τις επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η έκδοση τιμολογίου με μη προβλεπόμενο τρόπο αντιμετωπίζεται φορολογικά ως μη έκδοση παραστατικού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται τα πρόστιμα του ΚΦΔ.

Για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το στοιχείο που δεν εκδόθηκε νόμιμα. Το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο διαμορφώνεται στα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στα 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Ο λογαριασμός ανεβαίνει σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί νέα παράβαση, το πρόστιμο φθάνει στο 100% του φόρου, με ελάχιστο ποσό 500 ευρώ για απλογραφικά και 1.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία. Σε κάθε επόμενη υποτροπή το πρόστιμο εκτοξεύεται στο 200% του φόρου που αντιστοιχεί στο μη εκδοθέν παραστατικό ή στη σχετική διαφορά, με κατώτατα όρια τα 1.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για στοιχεία που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ προβλέπονται επίσης αυτοτελείς κυρώσεις, ενώ οι παραλείψεις που αφορούν τις υποχρεώσεις έκδοσης και διαβίβασης μπορούν, ανάλογα με την παράβαση, να οδηγήσουν σε πρόσθετα πρόστιμα.

Ειδικότερα, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 1.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό. Σε περιπτώσεις μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων σχετικά με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει τα 2.500 ευρώ.

Στο τραπέζι η παράταση

Παρά την αντίστροφη μέτρηση για την 1η Οκτωβρίου, στην αγορά παραμένει ανοικτή η συζήτηση για περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Φορείς της αγοράς ζητούν να μετατεθεί η έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής για τη δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων στην 1η Μαρτίου 2027, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την τεχνική και οργανωτική προετοιμασία των επιχειρήσεων.