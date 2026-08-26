Nvidia: Σπάει τα κοντέρ με έσοδα 96,2 δισ. δολαρίων – Πάνω από τις προβλέψεις κέρδη και πωλήσεις

Ωστόσο, η μετοχή υποχωρεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς ο πήχης των επενδυτών βρίσκεται πλέον εξαιρετικά ψηλά.

Για ακόμη ένα τρίμηνο η Nvidia ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς η φρενίτιδα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να τροφοδοτεί τη ζήτηση για τα chips της. Ωστόσο, η μετοχή υποχωρεί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς μετά το ιστορικό ράλι των τελευταίων ετών ο πήχης των επενδυτών βρίσκεται πλέον εξαιρετικά ψηλά.

Τα έσοδα της Nvidia στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 96,22 δισ. δολάρια, έναντι 92,17 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 2,22 δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 2,10 δολαρίων.

Η σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα αποτυπώνει το μέγεθος της έκρηξης. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους, η Nvidia είχε εμφανίσει έσοδα 46,7 δισ. δολαρίων, κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε έναν χρόνο οι πωλήσεις της έχουν υπερδιπλασιαστεί.

Πάνω από τα 100 δισ. σε ένα τρίμηνο

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το μήνυμα που έστειλε η Nvidia για τη συνέχεια. Η εταιρεία προβλέπει έσοδα περίπου 108 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για περίπου 104,9 δισ. δολάρια. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα είναι η πρώτη φορά που τα τριμηνιαία έσοδα της Nvidia ξεπερνούν το φράγμα των 100 δισ. δολαρίων.

Οι επιδόσεις έρχονται καθώς η Nvidia παραμένει στην καρδιά της παγκόσμιας έκρηξης της AI. Τα chips της χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η εταιρεία διευρύνει πλέον τον ρόλο της και στη χρηματοδότηση της τεράστιας υποδομής που απαιτεί η AI.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία είναι η μετάβαση από την αρχιτεκτονική Blackwell στη νέα πλατφόρμα Vera Rubin, η οποία αναμένεται να αρχίσει να αποστέλλεται στο δεύτερο μισό του 2026. Η μετάβαση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αγοράς, καθώς οι επενδυτές θέλουν να δουν εάν η Nvidia μπορεί να διατηρήσει τους εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός και το κόστος μνήμης.

Παρά τα εντυπωσιακά μεγέθη, η μετοχή έχει κερδίσει περίπου 13% από την αρχή του έτους, επίδοση πολύ πιο συγκρατημένη σε σχέση με το ιστορικό ράλι των προηγούμενων τριών ετών.